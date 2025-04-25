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「掌上蜀show」 兩岸媒體人共尋川味

聯合報／ 傅繼嫻／四川報導
台青郭人榮（左）和烹飪指導老師合影留念。傅繼嫻／攝影
台青郭人榮（左）和烹飪指導老師合影留念。傅繼嫻／攝影

23日，第六季「掌上蜀show·舌尖上的四川」兩岸新媒體創拍活動正式啟動。活動以「尋味四川、食尚兩岸」為主題，邀請兩岸60多位媒體記者、自媒體和美食博主走訪四川多地，感受川式美食文化。

啟動儀式上，四川省台辦副主任孫樹學表示，「希望大家以美食為切入點，用鏡頭和文字深度挖掘、講述四川美食文化於川台美食情緣故事，展現兩岸文化交流的生動實踐。」此次活動共分為四條線路，探訪成都、德陽、綿陽、自貢、眉山、樂山等地，以探尋、品鑒、體驗等方式，探秘川菜味道之源，展示川菜「百菜百味、一菜一格」的麻辣鮮香，感悟三星堆、三蘇與三國等多元巴蜀文化。

「四川成都，是一座來了就不想走的城市。」台青美食創客陳韻如分享自己來川創業歷程，邀請台青來川創業、攜手打拚，她也暢談對當地美食的熱愛，直言「已深深愛上四川的美食」。

活動特別以視頻形式發布「四川必打卡品鑒TOP3美食榜單」，吸引民眾前往打卡品嘗；更安排兩岸青年在川菜大師的指導下，實作學習宮保雞丁、麻婆豆腐等經典川菜料理，親身體驗麻辣鮮香的烹飪技藝。

據悉，自2018年以來，「掌上蜀show」已連續舉辦多年，活動聚焦多個重大主題，邀請兩岸青年實地探訪四川自然人文資源與經濟社會發展，展開融媒體創作，透過新媒體平台傳播，已成為兩岸民眾認識四川、感知天府魅力機遇的重要渠道。

新媒體 美食 青年

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