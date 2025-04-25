神舟20號飛船 酒泉點火升空

大陸搭載神舟二十號載人飛船的長征二號Ｆ遙二十運載火箭昨天傍晚在甘肅酒泉衛星發射中心點火發射，成功進入預定軌道。三名太空人將與神舟十九號三名在軌太空人輪換，並在太空站停留六個月，進行多項科學實驗。

神舟二十號飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成，陳冬擔任指令長。航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王傑均來自於大陸第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是大陸空軍飛行員；王傑入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

此次任務是太空站應用與發展階段第五次載人飛行任務，也是載人航天工程第卅五次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約六個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

神舟二十號載人飛船昨天下午十七時十七分發射，成功入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約六點五小時後對接於天和核心艙徑向端口。在軌駐留期間，神舟二十號航天員乘組將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船的來訪，計畫於今年十月下旬返回東風著陸場。

至於神舟十九號太空人乘組计畫於四月廿九日返回東風著陸場。