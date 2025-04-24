陸長者持巨額假債券到香港銀行開戶被控罪
兩名大陸高齡人士，持印有「港幣五億元債券」字樣的近二千張紙張，到香港一間銀行試圖開戶，被現場報警拘捕後，被控以「使用虛假文書」罪，24日在香港法院提堂，裁判官不准保釋，還押待再訊。
事發22日有三名大陸人士到香港旺角渣打銀行，其中兩人出示印有「港幣五億元債券」及有滙豐銀行標誌的紙張，要求開戶存入。他們持有聲稱的「債券」計1999張，依印的金額總計為9995億港元。
銀行職員報警後，三人同涉嫌「行使偽製紙幣」被捕，其中兩人被扣押調查，24日首度提堂，另一名75歲盧姓男子未被控罪提及。
被告為72歲的靳俊學、65歲的李建榮，均為持雙程通行證到香港的退休人士，在普通話傳譯員的協助下應訊。兩名被告有提出保釋申請但被拒，李保留八天保釋覆核權，靳則放棄。裁判官將案件押後至6月19日再訊，以待警方進一步調查，兩名被告須還押候訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言