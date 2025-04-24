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陸長者持巨額假債券到香港銀行開戶被控罪

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
有大陸人士到香港渣打銀行持偽造債券企圖存款被識破。圖中渣打銀行非當事銀行。（中新社）
有大陸人士到香港渣打銀行持偽造債券企圖存款被識破。圖中渣打銀行非當事銀行。（中新社）

兩名大陸高齡人士，持印有「港幣五億元債券」字樣的近二千張紙張，到香港一間銀行試圖開戶，被現場報警拘捕後，被控以「使用虛假文書」罪，24日在香港法院提堂，裁判官不准保釋，還押待再訊。

事發22日有三名大陸人士到香港旺角渣打銀行，其中兩人出示印有「港幣五億元債券」及有滙豐銀行標誌的紙張，要求開戶存入。他們持有聲稱的「債券」計1999張，依印的金額總計為9995億港元。

銀行職員報警後，三人同涉嫌「行使偽製紙幣」被捕，其中兩人被扣押調查，24日首度提堂，另一名75歲盧姓男子未被控罪提及。

被告為72歲的靳俊學、65歲的李建榮，均為持雙程通行證到香港的退休人士，在普通話傳譯員的協助下應訊。兩名被告有提出保釋申請但被拒，李保留八天保釋覆核權，靳則放棄。裁判官將案件押後至6月19日再訊，以待警方進一步調查，兩名被告須還押候訊。

標誌 裁判 香港

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