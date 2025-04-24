大陸神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射

4月24日17時17分28秒，搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

神舟二十號飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成，陳冬擔任指令長。航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王傑均來自於大陸第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是大陸空軍飛行員；王傑入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

此次任務是空間站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。