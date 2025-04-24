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大陸神舟二十號載人飛船 酒泉衛星發射中心點火發射

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
4月24日17時17分28秒，搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。（圖／取自央視）
4月24日17時17分28秒，搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。（圖／取自央視）

4月24日17時17分28秒，搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。

神舟二十號飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成，陳冬擔任指令長。航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王傑均來自於大陸第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是大陸空軍飛行員；王傑入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。

此次任務是空間站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

按計劃，神舟二十號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神舟二十號航天員乘組將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船的來訪，計劃於今年10月下旬返回東風著陸場。按計劃，神舟二十號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。

神舟二十號航天員乘組於飛船返回艙等待火箭發射。（圖／取自央視）
神舟二十號航天員乘組於飛船返回艙等待火箭發射。（圖／取自央視）
神舟二十號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。（圖／取自央視）
神舟二十號航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。（圖／取自央視）

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