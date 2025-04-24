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浙江傳車輛衝撞人群 官方遭質疑封鎖消息

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浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地。（影片截圖）
浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地。（影片截圖）

中國浙江省金華市的蘇孟鄉中心小學週二（4月22日）傍晚大約5點45分，發生車輛衝撞人群事件。

X平台上有消息稱至少十幾人死亡，但截至週四（24日）上午為止，中國政府尚未證實；在中國社群平台上，百度無法搜尋到相關資訊，微博則只留下少量網友貼文，官方遭質疑封鎖了消息。

據X、YouTube等社群媒體流傳畫面，現場有多人受傷倒地，其中包含孩童；當時有一輛銀色客車高速駛向小學前的人群，導致多人被撞，隨後許多路人包圍該車輛，並協助抬起車子、嘗試救出被壓在下面的孩童。

台灣中央社引述維度新聞等中國媒體報導指，有記者致電當地警方，但工作人員稱不清楚狀況，金華市醫療急救指揮中心亦回應「暫時無可奉告」；蘇孟鄉政府工作人員則證實該校附近「發生車禍」，之後會有相關通報。

《南華早報》也指出，警方和醫院皆不願對此提供更多細節，但並未否認此事件的存在；當地民眾也表示聽聞此事。

目前尚無法確認這起事件是意外，或者是「無差別」暴力襲擊。

過去幾個月來，中國發生多起無差別傷人事件。去年11月，廣東珠海體育中心、江蘇無錫職業學校在一週之內，先後發生車輛衝撞和持刀殺人案。中國官方將這一系列事件稱為「惡性事件」；許多觀察則指出，這些「報復」行為涉及中國社會整體的壓力與心理健康問題。

去年9月、正值「九一八事件」93週年之際，則曾發生日本男童遭中國人刺死事件。

珠海和無錫隨機攻擊事件的兇嫌皆被判處死刑，今年1月雙雙遭到處決。另據日本放送協會（NHK）週一（4月21日）的報導，中國外交部通知日方，殺害日本男童的犯人已經伏法。

（綜合報導）

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