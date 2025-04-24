北京通報潮白河大橋火情 指電纜起火造成橋樑坍塌

北京順義區潮白河大橋昨天早上發生火情，導致橋體坍塌。官方昨天晚間通報，事故原因為，溝槽敷設電纜起火，橋樑繫桿斷裂，連鎖導致吊桿斷裂，橋樑整體結構受力失效，造成橋樑主跨坍塌。

據新京報報導，昨天晚間7時，北京市交通委對順義潮白河大橋事故進行通報。通報指出，23日早晨，順平路潮白河大橋發生火情，由於發現及時並迅速採取斷路措施，未發生車輛掉落和人員傷亡。

通報又指，事發橋樑為中承飛燕式鋼管混凝土繫桿拱橋，經初步研判，事故直接原因為：溝槽敷設電纜起火，橋樑繫桿斷裂，連鎖導致吊桿斷裂，橋樑整體結構受力失效，造成橋樑主跨坍塌。具體原因經檢驗檢測後進一步確定。

通報並指，北京市將立即同步展開所有橋樑外掛電纜隱患排查。

據北京順義消息，昨天區委常委會召開擴大會議。會議指出，要全方位做好順平路潮白河大橋事故善後處置工作。要舉一反三排查安全風險。深入開展橋樑建築、公共設施、商超院校等重點部位隱患排查，加大老舊線路、電氣設備、管網設施等檢查維護力度。

根據陸媒極目新聞昨天在微博發布的影片顯示，事發時橋體冒出濃濃的黑煙，接著出現大坍塌，橋體嚴重受損。