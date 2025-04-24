青春築夢 川台青年心路交流

2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日於四川成都揭開序幕，來自兩岸各界企業家、青年近400人參與開幕式，促進川台交流合作。開幕式上大陸國台辦主任宋濤表示，支持台商台企在四川投資發展，「大陸作為全球第二大經濟體，具有強大的市場空間和產業體系，為台商提供廣闊的發展機遇」。

據悉，本次交流系列活動，兩岸青年將透過數日走訪四川成都，體驗巴蜀文化的獨特魅力，並走進創業園區，感受城市創新活力。當日下午以「蓉聚天府·築夢四川」為主題的川台青年就業創業發展交流會同步舉行。

會上，多位在川發展的台青分享就業、創業經歷。與會的台青吳伯賢因對「三國文化」感興趣與成都結緣，後因愛情定居成都。他表示自己在短時間內就融入當地生活，也接觸到許多在地企業資源，來四川就業創業的氛圍感受很好。

「成都用它的煙火氣告訴我，奮鬥和享受從來都不矛盾。」台青郭昀青分享自己在成都求學與實習感想；在新媒體運營崗位實習的她，記錄了企業園區的發展和台青的奮鬥身影，並以講解員身分向到訪的青年介紹四川發展活力，「感謝實習經歷讓我找到了發光的地方」。

四川省台辦副主任孫樹學以「大、美、新」3個關鍵詞形容四川，他表示，以本次交流會、實習就業崗位發布為契機，「希望青年能抓住機會參與四川目前和未來的發展，在事業發展中綻放青春風采」。

據悉，作為川台青年交流的代表性活動，除帶領青年感受創業園區的建設發展與創新創業成果，也將前往詩人李白故鄉、三星堆博物館及都江堰熊貓樂園，沉浸感受文化氛圍、一覽大熊貓魅力；此外，行程安排到太古里、東郊記憶等景點遊覽，探索成都文旅消費新場景，讓青年深度體驗四川之美。