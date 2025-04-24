央美展覽 手繪、AI復原陶俑

「中央美術學院美術館館藏陳列」在北京開幕，近500件館藏珍品，呈現戰國時期至21世紀、持續2千多年的中國藝術史縮影，帶給觀眾一場酣暢淋漓的中國古今藝術奇旅。

銅鏡、畫像磚、俑、陶瓷、宗教造像等，中央美術學院首次展出器物類藏品，時代跨度長達2千年，展現中國從古至今的社會風俗、道德信仰與思想情趣。走進展廳，映入眼簾的是1組銅鏡展櫃。這些銅鏡時代橫跨戰國到宋代，以花葉紋、龍紋、蟠螭紋等紋樣為裝飾元素，昭示古人樸素的宇宙觀。

展覽中的俑從漢代開始，主題多樣、造型生動，展現中國禮樂制度的歷史演進，觀眾也能從中感受到不同時期的社會生活。位於展廳中心位置的1尊唐代彩繪文吏俑，是這次展覽的一大明星展品，讓人領略到科技對文物的煥新力量。這尊俑保存完整，刻畫精美，官服上有貼金，人物表情嚴肅文雅，展現出官員的莊重與智慧。美術館與央美設計學院、人文學院、壁畫系合作，對陶俑進行兩種數位復原類比，一種由壁畫系師生手繪復原，另一種則由AI生成，觀眾可在互動大螢幕上看到兩種復原後的陶俑。

「古代中國藝術」中的書畫類藏品，按中國書畫人物、花鳥、山水、書法四大門類劃分，各類選幾幅代表作，皆出自張路、蕭晨、任伯年、朱耷、王鐸、金農、龔賢等大家。

在「現代中國美術」陳列中，240餘件20世紀中國美術經典作品以時間為主線，梳理油畫、中國畫、版畫、雕塑等造型藝術的百年發展脈絡。其中，「半裸女像」作為中國現代美術先驅李叔同在中國大陸僅存的油畫真跡，是這次展覽的「鎮館之寶」。整幅畫色彩鮮亮、恬靜優美。畫作採用的油畫技法，使皮膚肌理清晰，人物形象生動。