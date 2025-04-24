央美展覽 手繪、AI復原陶俑

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
唐代陶俑原件與復原效果圖對比。 本報北京傳真
唐代陶俑原件與復原效果圖對比。 本報北京傳真

「中央美術學院美術館館藏陳列」在北京開幕，近500件館藏珍品，呈現戰國時期至21世紀、持續2千多年的中國藝術史縮影，帶給觀眾一場酣暢淋漓的中國古今藝術奇旅。

銅鏡、畫像磚、俑、陶瓷、宗教造像等，中央美術學院首次展出器物類藏品，時代跨度長達2千年，展現中國從古至今的社會風俗、道德信仰與思想情趣。走進展廳，映入眼簾的是1組銅鏡展櫃。這些銅鏡時代橫跨戰國到宋代，以花葉紋、龍紋、蟠螭紋等紋樣為裝飾元素，昭示古人樸素的宇宙觀。

展覽中的俑從漢代開始，主題多樣、造型生動，展現中國禮樂制度的歷史演進，觀眾也能從中感受到不同時期的社會生活。位於展廳中心位置的1尊唐代彩繪文吏俑，是這次展覽的一大明星展品，讓人領略到科技對文物的煥新力量。這尊俑保存完整，刻畫精美，官服上有貼金，人物表情嚴肅文雅，展現出官員的莊重與智慧。美術館與央美設計學院、人文學院、壁畫系合作，對陶俑進行兩種數位復原類比，一種由壁畫系師生手繪復原，另一種則由AI生成，觀眾可在互動大螢幕上看到兩種復原後的陶俑。

「古代中國藝術」中的書畫類藏品，按中國書畫人物、花鳥、山水、書法四大門類劃分，各類選幾幅代表作，皆出自張路、蕭晨、任伯年、朱耷、王鐸、金農、龔賢等大家。

在「現代中國美術」陳列中，240餘件20世紀中國美術經典作品以時間為主線，梳理油畫、中國畫、版畫、雕塑等造型藝術的百年發展脈絡。其中，「半裸女像」作為中國現代美術先驅李叔同在中國大陸僅存的油畫真跡，是這次展覽的「鎮館之寶」。整幅畫色彩鮮亮、恬靜優美。畫作採用的油畫技法，使皮膚肌理清晰，人物形象生動。

壁畫 美術館 觀眾

延伸閱讀

雙北世壯運5月登場 新北市美術館周邊反恐演練

模擬世壯運閉幕典禮遭恐攻 新北警維安玩真的

TECH WORLD館AI藝廊秀陳澄波郭雪湖等作品 遊客驚艷

新北美術館開幕 4月26-27日綻放300秒煙火秀

相關新聞

中江掛麵村 百項非遺大集合

近日，在四川省德陽市中江縣掛麵村非遺音樂大集的非遺面藝街，中江手工掛麵正與義大利麵展開一場東西方製麵技藝的友好切磋。「不...

央美展覽 手繪、AI復原陶俑

「中央美術學院美術館館藏陳列」在北京開幕，近500件館藏珍品，呈現戰國時期至21世紀、持續2千多年的中國藝術史縮影，帶給...

神舟20號載人太空船今升空

大陸神舟二十號太空船將於今日升空，圖為昨日此次任務的太空人陳冬（中）、陳中瑞（右）、王傑在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體見...

青春築夢 川台青年心路交流

2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日於四川成都揭開序幕，來自兩岸各界企業家、青年近400人參與開幕式，促進川台交流合...

驚喜…北京女讀大學遭電詐4900元 12年後追回

12年前被詐騙的錢能拿回來，你信嗎？北京一名女子近日接到法院聯繫電話，順利拿回多年前被騙的4909元(人民幣，下同，約6...

解殘疾者需求 「無手馬術冠軍」親自拍片演示換衛生巾

沒有雙手的女孩如何更換衛生巾？近日這麼一條視頻引發網友熱議，拍攝視頻的無手女孩許方燕用自己的親身經歷讓更多設計者了解到殘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。