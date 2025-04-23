通車26年 北京順義區潮白河大橋 部分路段突起火坍塌
多名大陸網友23日發影片稱，已通車近26年的北京市順義區潮白河大橋發生冒煙和坍塌，相關詞條隨即登上微博熱搜榜。順義區應急局工作人員稱，現場沒有人員傷亡，至於塌陷原因正調查。
河南商報旗下新媒體「頂端新聞」報導，一位目擊者表示，上午7時20分到潮白河大橋，當時現場已經封閉，他看到現場冒著黑煙，「因為車輛無法通行，大家都下車步行去地鐵站，那個時候橋就已經塌了。」該目擊者表示，並未看到有汽車掉落。
上午10時許，另外一名網友表示，現場大橋雙向已封閉，現場有快艇在巡邏，搜救車輛在不斷地噴水滅火，橋體仍在坍塌中。
順義區應急管理局工作人員表示，現場沒有人員傷亡，工作人員已處理完畢並返回應急局，坍塌原因正在開會研究。具體情況以順義區政府微信公眾號發布為準。
搜狐新聞報導，潮白河大橋於1999年10月竣工，至今已通車近26年。該橋全長640公尺，主橋長180公尺、寬27公尺，引橋長460公尺。大橋橫跨潮白河，是順義地標性建築及重要交通樞紐，連接順義與平谷，日均車流量大。
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