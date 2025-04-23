快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

通車26年 北京順義區潮白河大橋 部分路段突起火坍塌

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
多名大陸網友23日發影片稱，已通車近26年的北京市順義區潮白河大橋，發生冒煙和坍塌，相關詞條隨即登上微博熱搜榜。順義區應急局工作人員稱，現場無人傷亡，塌陷原因正调查。頂端新聞
多名大陸網友23日發影片稱，已通車近26年的北京市順義區潮白河大橋，發生冒煙和坍塌，相關詞條隨即登上微博熱搜榜。順義區應急局工作人員稱，現場無人傷亡，塌陷原因正调查。頂端新聞

多名大陸網友23日發影片稱，已通車近26年的北京市順義區潮白河大橋發生冒煙和坍塌，相關詞條隨即登上微博熱搜榜。順義區應急局工作人員稱，現場沒有人員傷亡，至於塌陷原因正調查。

河南商報旗下新媒體「頂端新聞」報導，一位目擊者表示，上午7時20分到潮白河大橋，當時現場已經封閉，他看到現場冒著黑煙，「因為車輛無法通行，大家都下車步行去地鐵站，那個時候橋就已經塌了。」該目擊者表示，並未看到有汽車掉落。

上午10時許，另外一名網友表示，現場大橋雙向已封閉，現場有快艇在巡邏，搜救車輛在不斷地噴水滅火，橋體仍在坍塌中。

順義區應急管理局工作人員表示，現場沒有人員傷亡，工作人員已處理完畢並返回應急局，坍塌原因正在開會研究。具體情況以順義區政府微信公眾號發布為準。

搜狐新聞報導，潮白河大橋於1999年10月竣工，至今已通車近26年。該橋全長640公尺，主橋長180公尺、寬27公尺，引橋長460公尺。大橋橫跨潮白河，是順義地標性建築及重要交通樞紐，連接順義與平谷，日均車流量大。

白河

延伸閱讀

桃捷綠線第1階段明年通車 列車7月上主軌道動態測試

北京順義一大橋坍塌 官方：事故原因要進一步調查

黃明志秀「飛北京機票、悔過書」　網驚：要跪了嗎？

捷運三鶯線列車動態測試 新北市長侯友宜盼明年通車

相關新聞

陸再傳無差別撞人！浙江金華1所小學外 家長學生遭撞倒地哀嚎

大陸浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時傳出有車輛衝撞人群，從網路上流傳的影片可以看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷...

通車26年 北京順義區潮白河大橋 部分路段突起火坍塌

多名大陸網友23日發影片稱，已通車近26年的北京市順義區潮白河大橋發生冒煙和坍塌，相關詞條隨即登上微博熱搜榜。順義區應急...

男寵還是名相？洛陽白馬寺爭議古墓 官方認證埋骨狄仁傑

河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座古墓，該墓主人到底是狄仁傑還是武則天男寵薛懷義，一直存有爭議，如今古墓上已掛上文物公示牌...

違法吸金4.9億 數學老師投資電影 竟打造成龐氏騙局

中國電影票房接連刷新紀錄，投資電影似乎成為財富密碼，相關騙局也防不慎防。一名初中數學老師轉行投資電影，透過偽造協議售賣虛...

香港機場快線8年來首提加價9.4% 旅客：考慮改乘巴士

港鐵公司建議，機場快線（機鐵）6月起加價9.4%，憑成人八達通乘搭往返市區車站及機場站或博覽館，每程票價上調5至10元（...

強調「英雄感」作祟 港唐英傑案微電影 3天僅2000多人看

香港懲教署最近製作兩套改編自真實個案的國安教育微電影，日前已放上懲教署YouTube頻道。其中《暫借的榮耀》是改編自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。