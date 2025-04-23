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陸再傳無差別撞人！浙江金華1所小學外 家長學生遭撞倒地哀嚎

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數。（影片截圖）
大陸浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時驚傳有車輛衝撞人群，網上流傳影片可看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數。（影片截圖）

大陸浙江省金華市蘇孟小學門口，22日放學時傳出有車輛衝撞人群，從網路上流傳的影片可以看到有多名成人、兒童倒地，尚不清楚傷亡人數。

社群平台X上有不少網友分享事發影片，影片中可見，疑似肇事的銀色車輛旁有多人倒地不起，許多人圍上前去想把車抬起，救出卡在底盤的受傷兒童，微博等社群平台則完全查不到相關消息。

南華早報23日稱，目前尚不清楚這是否與過去6個月大陸發生類似的孤狼式襲擊事件，還是失控車輛引起的事故。聯繫當地警方和醫院時，他們拒絕透露事件細節，但並未否認此事的發生。接電話的金華公安局一名工作人員表示，他「不知道」這起車禍。

「關於這件事情，你可以聯繫蘇孟派出所，」這名工作人員說道，他指的是疑似事故現場附近的派出所，但他沒有具體說明具體是什麼「事情」。事發地點附近的派出所，和該小學所在區的婺城區公安分局也給了類似回應。

金華市一家大型醫院急診科的工作人員在電話中說，「我只能說，有些病人正在這裡接受治療，但我不能透露更多資訊。」

網路影片顯示，一輛當地牌照的汽車在撞到一群人後停在了一所學校前。影片中，幾名渾身血的成人和兒童躺在街上，路邊的花壇也被撞翻。鏡頭也顯示了一些來學校接孩子的家長。

金華是個擁有超過700萬人口的城市，位於上海西南方約300公里。一些當地人表示聽說22日發生的一起事故，但當局限制消息傳播，尤其是事件影片。

5個月前，62歲的樊維秋駕駛一輛越野車，衝撞廣東珠海一座體育場外的人群，造成至少35人死亡， 43人受傷；2024年11月16日，也就是珠海攻擊事件發生5天後，江蘇無錫工藝職業技術學院發生持刀攻擊事件，造成8人死亡，攻擊者是21歲男子徐加金，曾在該校就讀。樊、徐在今年1月20日遭執行死刑。

影片

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