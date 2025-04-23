北京順義一大橋坍塌 官方：事故原因要進一步調查
今天上午7時許，北京順義區潮白河大橋發生火情，導致橋體坍塌。官方指稱，目前現場明火已經撲滅，未發現人員傷亡，但事故原因還要再進一步調查。
根據陸媒極目新聞在微博發布的影片顯示，事發時橋體冒出濃濃的黑煙，接著出現大坍塌，橋體嚴重受損。上游新聞報導指出，北京市順義區應急管理局接線工作人員表示，「現在已經封路了，需要繞行」。記者詢問大橋是否發生坍塌，對方表示屬實。
據北京市順義區政府官方微博發布的訊息稱，23日上午7時7分，順義區潮白河大橋發生火情，部分橋體受損，為保障安全，現場已雙向斷路。
訊息指出，交通、消防、交管等部門和屬地政府第一時間趕赴現場，組織展開滅火、交通管制等處置工作。
現今已將明火撲滅，未發現人員傷亡，事故原因正在進一步調查中。
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