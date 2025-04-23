陸機場去年運輸雙創高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

新華社報導，2024年，中國大陸民用機場完成旅客吞吐量14.6億人次、飛機起降1240萬架次，同比分別增長15.9%、5.9%，兩大運輸生產指標均創歷史新高。

中國民用機場協會21日公布相關數據，由中國民用機場協會、中國民航科學技術研究院等發布「2024年民用機場服務質量評價報告」。根據評價報告，截至2024年底，中國累計完成通程航班備案6.65萬班，服務旅客126萬人次；「無紙化」便捷出行、行李全流程跟蹤和「易安檢」等服務舉措惠及更多群體，智慧機場建設再上新台階，服務質量和運行效率同步提升。

報告指，中國航班正常水平穩中有進。2024年，全國航班正常率為87.1%，連續7年達到80%以上。全行業積極應對多重考驗，不斷完善應急預案、優化應對措施、加強駐場各單位協同聯動，做好航班運行保障工作。

報告顯示去年各量級機場服務質量評價綜合得分均在優秀區間，35家機場獲綜合優秀機場，13家機場獲單項優秀，3家機場專項優秀。

中國民航科學技術研究院院長李郁表示，民用機場服務質量評價工作開展以來，已為行業提供超過20萬條改進建議，民用機場評價總體得分從2014年的79.97分提高到2024年的88.59分，2024年旅客對機場投訴量比2023年銳減近40%。「服務質量評價已成為行業發展的助推器，主動提升服務質量已成為全國機場的內生動力」。

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