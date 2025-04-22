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香港2025年第1季失業率 維持3.2%

中央社／ 香港22日電

香港政府今天發布最新失業數字，今年第1季失業率維持在3.2%，港府形容這一數字處於低水準，但仍憂慮全球貿易摩擦加劇，可能會影響部分產業的招聘意願。

港府統計處今天公布，今年1至3月香港失業率為3.2%，與前一季的數字相同。各行業之中，失業率顯著增加的有資訊及通訊業、專業及商用服務業，以及建造業。

目前香港的總就業人數為369萬2700人。

香港勞工及福利局長孫玉菡以「低水平」形容最新失業數字，但同時指出，貿易摩擦的加劇將增加外部環境的不確定性，也許會影響一些行業的招聘意願。

孫玉菡認為，中國大陸經濟在北京中央政策的支持下持續成長，加上港府繼續推出各項促進經濟成長和支持企業的措施，預計可以提振香港業界對勞工的需求。

失業 香港

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