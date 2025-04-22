讓3歲兒子開貨車上路 這個爸爸有事嗎？

大陸青海省海南州一名男子日前為了「博眼球」（吸引網路流量），竟讓他三歲的兒子開著貨車上路。北京新京報報導，當地警方在接到民眾舉報後展開調查，並傳喚當事人關某某了解情況。報導稱，警方已對關某某的行為進行了「批評教育」，目前案件還在進一步處理中。

不過不少網友認為警方的處理太過避重就輕。有網友說，「這是批評教育能解決的事嗎？」「這至少一個危害社會公共安全罪無疑了」「這不按照無照駕駛來處罰？這個男子不僅對自己不負責任，對兒子、路上的其他人都不負責任！」

不少人則認為應該吊銷男子的駕照，「這種人應該吊銷駕照，等他兒子成年讓他和他兒子一起重新考！」「安全意識如此薄弱的人，把人命當兒戲，根本不能開車，至少該吊銷駕照並終身禁考」。