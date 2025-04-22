北京機器人半馬完賽 現場開賣

北京19日舉行全球首場人形機器人半程馬拉松，在競技之餘，這場賽事也成了一個大型的面試現場，開發者藉此打廣告，投資人則物色投資機會。

「2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」共20組機器人參加，最終由「天工Ultra」以2小時40分42秒奪冠。

第一財經報導，這場賽事除了本身的話題性及驗證機器人的實際能力與技術之外，不少投資人關注具有發展性的企業與投資機會、參賽企業則抓緊機會宣傳、打廣告。

報導引述一名觀賽的私募基金管理者表示，次觀賽重點在於觀察機器人如何才能在現實世界更好的運用，目前機器人的穩定性、泛化性均有所缺失，不過也看到機器人團隊應對突發狀況的反應速度很快，維修後迅速站上跑道，「這是我們所希望看到的有效失敗」。

報導提及，在這場賽事中獲得第2名的松延動力團隊採用「多機作戰」戰略，並採用這家公司今年3月最新發布的機器人N2。

據報導，松延動力N2機器人售價人民幣3.99萬元，已獲超過500台訂單，主要應用於科研教育、文旅導覽、養老陪伴等領域。松延動力董事長姜哲源也在現場打廣告，喊出「5000訂金現場鎖單，價格3萬9900，買不了吃虧」。