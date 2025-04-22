陸單日43場馬拉松 跑出城市經濟

據中國大陸馬拉松官網的賽歷數據統計，4月20日共舉行43場馬拉松比賽，這是官網紀錄中迄今單日最多馬拉松比賽的一天。

中新社報導，這43場比賽分布在上海、浙江、湖南、山東、北京、廣西等18個省市區的40個城市，賽事規模合計將超過41萬人次。北京半程馬拉松、上海半程馬拉松、青島馬拉松、雄安馬拉松、保定馬拉松等都在這天開跑。

中國田徑協會公布數據顯示，2024年大陸全國範圍內共舉行馬拉松比賽696場，較2023年增長約12%。馬拉松比賽已實現全國31個省（區、市）全覆蓋。

今年以來，中國不少馬拉松比賽的報名人數大幅攀升。3月23日的2025武漢馬拉松吸引了將近45.1萬人報名，創歷史新高，去年是26.2萬餘人。同日舉行的無錫馬拉松，報名人數達42.9萬餘人，相比去年增長約61%。

負責多地馬拉松賽事運營的楊先生分析表示，地方舉辦馬拉松比賽主要有三方面動力：一是推動全民健身。二是提高地方知名度。馬拉松比賽關注度高，地方通過直播、短視頻等社交媒體，能快速把城市品牌打出去。三是增加經濟收益。

馬拉松比賽能帶來短期集聚的人流量，選手報名、賽事服務、體育用品銷售、展會、商業贊助、交通住宿餐飲門票、周邊產品開發、體育裝備製造等，能形成一個產業鏈條。

馬拉松逐漸跑出城市經濟「新賽道」。以今年無錫馬拉松為例，市外跑者占比84.2%。無錫市數據局等部門在賽後公布，2025無錫馬拉松賽事帶動周邊產業效益達5.05億元（人民幣，下同），較上屆提升78.2%。

不過，「馬拉松經濟」在迎來機遇的同時，也出現了某些賽事被差評等問題。近年來，業內人士建議，各地舉辦馬拉松不要盲目追求規模，要結合本地特色設計賽道路線，從市場化角度思考「怎樣把人留住」，帶動「賽、食、賞、購、遊」等服務消費。此外，還要尊重賽事運營團隊的專業意見，以賽事體驗為共同目標，形成標準化操作流程。