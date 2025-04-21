搭北京地鐵被嫌髒…農民工遭辱罵 一名女勇者出手了

4月21日，「謝謝北京地鐵5號線上勇敢的女乘客」等話題登上大陸微博熱搜，並引發許多網友熱議。起因是，近日在北京地鐵5號線上，一名男子因嫌棄旁邊貌似自外地到北京打工的乘客「髒」還不停辱罵。此時，一名女性乘客挺身而出制止，並輕聲安撫這名打工男子：「沒事兒」。

影片在網上傳出後，眾多網友盛讚這名女乘客勇敢地站出來制止這種不文明行為，維護了公共秩序。有網友說，「相比於為老不尊，這位女乘客完美詮釋了婦女能頂半邊天，甚至在這一刻，她頂起來的是人人平等的一片天」。

還有不少人批評這名無理取鬧的男子是明顯的職業歧視，「沒有這些人辛苦打工，哪有你的溫飽和住房，還嫌棄上了」「沒有打工人，你能享受這一切嗎？」

從影片中可以看到，一名男子用不屑地語氣罵身旁打工人：「你穿得一身跟要飯似的，一身灰，在這擠來」。打工男子則說，他連椅子的靠背都沒靠，哪裡擠了？但這名男子還是不斷辱罵打工男子，並說「中國有句話叫『笑破不笑補』」。此時這名仗義的女子就走過來跟男子說，「那您別坐這了，我願意跟他挨著，您可以換一個地方」。

據北京晚報報導，北京公交警方通報，經查，4月17日18時許，在地鐵5號線從和平里北街站向張自忠路站列車上，違法行為人趙某峰（男，61歲）因座位問題，與鄰座兩位乘客產生糾紛，期間多次辱罵對方，擾亂乘車秩序，後被其他乘客勸開。目前，北京公交警方已依法對趙某峰作出行政拘留處罰。