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中國五一假期將至 日本仍是出境旅遊首選

中央社／ 台北21日電

中國五一連假即將到來，根據旅遊平台統計，今年中國民眾出境旅遊的首選仍是日本。整體而言，在今年五一連假期間，與出國旅遊相關的訂單，較去年同期成長約25%。

據澎湃新聞，今年中國五一假期共計5天，也有不少上班族藉由「請4休11」的方式，將連假變長假。旅遊平台的數據則顯示，今年中國五一假期的出境旅遊市場熱度較去年同期攀升，各式出境旅遊相關服務的訂單量年增近25%。

報導引述多家中國旅遊服務平台數據顯示，今年五一假期，日本仍是中國遊客出境旅遊的首選。分析指出，從櫻花季開始，赴日本賞櫻的相關旅遊一直都很受歡迎。即便目前日本絕大部分地區的櫻花季已結束，但是逢五一假期，赴日旅遊的熱情不減。

除了以往透過電車、新幹線等方式旅遊，據統計，今年赴日旅遊的中國遊客選擇包車形式的人數增加，旅客數預計年增60%。

報導指出，由於中國五一假期與日本黃金周強碰，因此這個時期赴日旅遊的成本也相對增加，依地點不同、景色不同，漲價幅度從雙位數到三位數不等。

分析稱，赴日旅遊人數上升得益於近兩年，中國與日本間的航線恢復速度相對較快、運力持續提升。目前多家中國的航空公司在中日一線城市間往返的航班數量，甚至超過疫情前的水準。不過，主要大城市之外的中小型城市間的航線恢復相對較慢。

根據旅遊平台資料顯示，除了日本之外，選擇在五一假期間赴泰國曼谷、韓國首爾、馬來西亞吉隆玻與亞庇、新加坡等地的中國遊客也不少。此外，選擇前往奧地利、哈薩克、尼泊爾、挪威等地的旅客人數也有增加。

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