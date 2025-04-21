大陸《中國通史》一書 竟將乾隆畫像錯配為雍正

有大陸網友近日反映，閱讀群言出版社出版的《中國通史》出現低級錯誤，將乾隆皇帝畫像錯配為雍正皇帝。對此，群言出版社坦承疏失，但稱目前版權已過期，無權再修訂。

據羊城晚報報導，該網友發出的截圖顯示，書中配了一張清代帝王畫像，並註明「乾隆皇帝，自稱文治武功十全老人」。而故宮博物院官網展示的內容表明，該畫像為乾隆的父親雍正皇帝像。

群言出版社於2016年出版了史學家呂思勉的《中國通史》一書。該出版社總編室人員稱，當時出版後他們其實也發現了問題，準備加印時修訂，但後來該書發行體量和印量不多，沒有再版。由於該書出版較早，當時的項目責編已離職，且書的版權期也已過，他們現已無權對這本書進行修訂。