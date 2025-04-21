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復活節假期大批港人出境旅遊 香港餐飲業生意跌30%

中央社／ 香港21日電

自上週五起，香港放復活節假期，連同週日合計4天長假，期間有大批港人出境旅遊或到中國大陸消費，令香港餐飲和消費市場顯得冷清，餐飲業協會估計，營業額至少下跌了30%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今天在官方香港電台節目上說，復活節連假期間，香港餐飲業非常平淡，預計一般營業額較週末或週日減少了30%，部分高級餐廳的營業額跌幅更大，可能多達40%至50%。

他說，香港餐飲業生意下跌，主要與港人外出旅遊及到中國大陸消費有關，加上復活節並非中國大陸假期，期間到香港的中國大陸旅客沒有增加，以致香港餐飲業雪上加霜。

黃家和表示，港人在假期期間到中國大陸消費已成為潮流，業界對未來前景並不樂觀。

但他說，在復活節假期間，香港西九文化區及啟德體育園舉辨了大型活動，吸引大批市民進場，區內餐飲店向協會反映生意不錯，這證明當局或相關機構在節假日港人外出旅遊期間在香港舉辦大型活動，可吸引留港市民消費。

另據香港入境事務處公布，自上週五起的3天假期間，約有200萬人次（包括港人及旅客）從香港各海關出境，當中主要經陸路口岸前往中國大陸，預計離境的港人中，有些人當日來回，有些人停留時間更長，等到假期結束才回香港。

餐飲業 香港

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