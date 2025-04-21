三星堆青銅國寶 閃耀大阪世博

2025年日本大阪世博已於4月13日開幕。記者從四川省德陽市廣漢三星堆博物館獲悉，三星堆青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人像3件國寶級文物複製品亮相大阪世博會中國館，展示輝煌燦爛的古蜀文明。

此次大阪世博會主題為「構想煥發生機的未來社會」。自2024年以來，大陸貿促會的工作人員在各大遺址挑選文物，最終選定了包括三星堆在內的幾處遺址的文物代表。

據三星堆博物館副館長余健介紹，專家首先選定了三星堆「鎮館之寶」青銅神樹，「神樹代表了人類早期對天地自然的認知體系及趨同化的神話宇宙觀，而三星堆神樹是眾多神樹中偉大的實物標本，可以視作上古先民人神互通神話意識的形象化寫照，是古蜀人神話宇宙觀具象化的物質載體」。

經過嚴格篩選，最終確定了青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人像3件文物，均為中華文明多元一體的生動例證。

由於3件文物均係國寶，尤其青銅神樹是禁止出境展覽的文物，博物館制定了詳盡的複製方案，從去年12月開始，耗時兩個多月完成了精美的複製品參展。