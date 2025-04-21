三星堆青銅國寶 閃耀大阪世博

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆青銅神樹。本報德陽傳真
三星堆青銅神樹。本報德陽傳真

2025年日本大阪世博已於4月13日開幕。記者從四川省德陽市廣漢三星堆博物館獲悉，三星堆青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人像3件國寶級文物複製品亮相大阪世博會中國館，展示輝煌燦爛的古蜀文明。

此次大阪世博會主題為「構想煥發生機的未來社會」。自2024年以來，大陸貿促會的工作人員在各大遺址挑選文物，最終選定了包括三星堆在內的幾處遺址的文物代表。

據三星堆博物館副館長余健介紹，專家首先選定了三星堆「鎮館之寶」青銅神樹，「神樹代表了人類早期對天地自然的認知體系及趨同化的神話宇宙觀，而三星堆神樹是眾多神樹中偉大的實物標本，可以視作上古先民人神互通神話意識的形象化寫照，是古蜀人神話宇宙觀具象化的物質載體」。

經過嚴格篩選，最終確定了青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人像3件文物，均為中華文明多元一體的生動例證。

由於3件文物均係國寶，尤其青銅神樹是禁止出境展覽的文物，博物館制定了詳盡的複製方案，從去年12月開始，耗時兩個多月完成了精美的複製品參展。

博物館 大阪 文物

延伸閱讀

日本最長行人專用吊橋2025正式啟用 大阪近郊冒險去

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

被質疑「整過頭」撞臉三星堆文物！王彩樺親自回應了

大阪世博騷動 80歲老翁喊「背包有炸彈」虛驚一場

相關新聞

已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

北京理工大學一名男研究生網上實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、...

山東5歲童腦炎離世 父母忍痛填器捐：讓他成為真正的英雄

一名年僅5歲的山東德州男童凡凡，在一次幼兒園春遊後突感不適，被診斷罹患罕見的自身免疫性腦炎，歷經十多天搶救，最終仍無力回天，父母決定捐出孩子的肝臟、腎臟與眼角膜，盼以另一種方式，讓他的生命得以延續。

視覺智慧平台 電子眼可辨千里馬

古有伯樂識千里馬，今有京研電子眼辨寶駒。最近，由中國農業大學牽頭，北京首個馬術科技小院在通州區宋莊鎮落戶。該校動物科學技...

陸居民金融素養提升 助力規畫養老

上海交通大學上海高級金融學院與金融服務機構嘉信理財19日聯合發布第三年度《中國居民金融素養報告》（簡稱報告）稱，連續三年...

三星堆青銅國寶 閃耀大阪世博

2025年日本大阪世博已於4月13日開幕。記者從四川省德陽市廣漢三星堆博物館獲悉，三星堆青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人...

山西國道塌陷致2人死亡 陸官方初查指水滲透致坍塌

中國山西一條國道近日發生塌陷，造成4輛車追撞、2人死亡。中國官方初步調查指，該路段由於水滲透潛蝕導致塌陷，該條道路也曾於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。