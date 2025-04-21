視覺智慧平台 電子眼可辨千里馬

古有伯樂識千里馬，今有京研電子眼辨寶駒。最近，由中國農業大學牽頭，北京首個馬術科技小院在通州區宋莊鎮落戶。該校動物科學技術學院馬遺傳資源與種質創新團隊負責人王勤介紹，團隊自主研發了中國大陸首個基於視覺智慧技術的可擕式表型測定平台，識別馬匹表型特徵。

馬術科技小院的目標是搭建高水準運動馬的性能測定和選種選配技術體系，建立溫血馬創新育種平台。王勤解釋，溫血馬是高水準馬術運動的首選，但在中國自主繁育能力不足，一直依賴進口，「小院的任務就是形成本土化育種體系，繁育中國國產千里馬。」

小院基於通州宋莊的北京泉興農牧園祖平馬房建設。馬場負責人、中國首批奧運馬術運動員黃祖平介紹，目前馬場約有40匹優秀馬匹，多數在國際馬術比賽上捧過杯。「這些寶馬被專業團隊精心照護，每匹都有自己的專屬食譜。它們將成為小院的研究物件」。

眼下，中國農大團隊正忙著給馬匹測量肩高、管圍、體長、胸圍等表型資料，最終形成評估「千里馬」性能的參考指標。團隊還計畫通過數位化形成三維點雲，建成「雲端馬群」。王勤說：「我們在全球範圍內收集馬種遺傳資源，構建資料庫，致力於建立一套系統、科學、標準的評估體系。」

這項工作很快將提速。王勤透露：「我們已經自主研發出一個智慧表型測定平台。馬只需要站在攝像頭前，或者從攝像頭前慢慢走過，平台就能測定馬體型外貌等方面的數值，測評它的性能。平台就像一雙電子眼，能提高測定效率，節省人力成本，還可以一定程度減少馬匹應激。」