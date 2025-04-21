陸居民金融素養提升 助力規畫養老

上海交通大學上海高級金融學院與金融服務機構嘉信理財19日聯合發布第三年度《中國居民金融素養報告》（簡稱報告）稱，連續三年的數據顯示，中國大陸居民的金融活動參與度不斷提升，且參與金融行為數量越多的受訪者，金融素養往往越高。

中新社報導，2024年的調研顯示，大陸居民金融素養整體得分為71.8分，相比2023年的68.7分繼續提升，這一結果可能源於高學歷人群占比較往年提高、低分群體補足基礎金融知識弱項、居民金融風險防範意識提升等多重因素。從群體細分來看，性別、年齡、學歷、收入等各個群體的平均得分在過去三年中均有所提高或維持不變，且地區差異逐漸縮小。

投資類行為對金融素養的推動作用突出，具有金融投資經驗的居民在各維度的金融素養指標均高於大陸全國平均水平。報告增加了對活躍證券投資者的調研，其結果印證了金融素養與金融實踐在多個層面的相互促進。 上海交通大學上海高級金融學院教授吳飛介紹，金融素養提升有助於更理性的金融實踐，實踐經驗的積累反過來又能提高解決複雜金融問題的能力。因此，針對不同群體的實踐需要提供針對性的金融素養教育，打造立體化的居民金融素養提升體系。

嘉信理財（上海）總經理托馬斯．皮克斯利（Thomas Pixley）表示，財務規畫能為個人和家庭的財富健康帶來積極而顯著的變化，而為養老做準備，往往是普通居民關注財務規畫的首要驅動力。最新的調研結果傳遞了積極訊號，持續普及金融素養教育能為居民深化以養老等目標為導向的財務規畫和投資儲蓄打下堅實基礎。