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山西國道塌陷致2人死亡 陸官方初查指水滲透致坍塌

中央社／ 北京20日電
大陸山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。圖／取自微博
大陸山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。圖／取自微博

中國山西一條國道近日發生塌陷，造成4輛車追撞、2人死亡。中國官方初步調查指，該路段由於水滲透潛蝕導致塌陷，該條道路也曾於2017年發生塌陷事故。

綜合央視新聞、觀察者網、南方都市報等陸媒報導，山西省潞城公路管理段今天通報，16日凌晨1時許，國道309線山西省長治市潞城區K810+530處上行線（黎城至潞城方向）發生塌陷，塌陷坑洞長2.9公尺、寬2.9公尺、深1公尺，造成4輛車追撞，導致2人死亡。

報導指出，經專家初步調查分析，該路段由於地表水滲入和地下水滲流造成濕陷，公路的道路基礎地層形成空洞，導致塌陷。目前，路面塌陷及事故原因正在進一步調查，正在進行善後處置工作。

一名罹難貨車司機的家屬反映，事發路段塌陷直徑達4公尺多，且未設置任何警示標識，質疑道路管理存在安全隱患。

南方都市報指出，這並非該條國道首次發生塌陷事故，2017年10月該條國道微子鎮李家莊路段也曾發生塌陷事故。

道路塌陷事故致2人死亡的消息一出，有不少網友懷疑，該路段在施工時有偷工減料，也有網友針對報導時間提出質疑，稱16日發生的事故，卻在20日才登上熱搜、被媒體報導。

國道 死亡

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