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已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京理工大學一名男研究生網上實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
北京理工大學一名男研究生網上實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

北京理工大學一名男研究生網上實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係，導致他患中度抑鬱和輕度焦慮。

對此，北京理工大學20日發布通報稱，4月19日晚，網上出現該校教師宮某涉嫌師德失範行為的舉報信息，學校高度重視，第一時間成立專項工作組，連夜開展全面調查核實。經調查，舉報的宮某師德失範行為屬實，宮某嚴重違背教師職業道德規範和行為準則，嚴重違反黨規黨紀、校規校紀。

北京理工大學表示，經研究決定，給予宮某開除黨籍處分，免去行政職務，撤銷其教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷北京理工大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格。

北京理工大學強調，該校高度重視師德師風建設，始終堅持師德師風「第一標準」，對師德失範行為「零容忍」。對於發現的問題，一經查實，依規依紀依法、從嚴從快處理，絕不姑息。學校將以此為鑒、舉一反三，持續加強師德師風長效機制建設，堅決維護風清氣正育人環境。

這名常姓研究生在長達52分鐘的影片中，以PPT翔實陳述遭宮姓導師性騷、性侵的過程，並提供微信對話截圖、通話錄音等證據。

該研究生稱並指控宮姓導師於2022年「保研」（指推薦優秀應屆畢業生免試攻讀碩士學位研究生）期間，徇私舞弊、洩露面試試題內容，提高意向生源成績，影響正常保研複試排名。2024年與2025年，多次挪用項目經費，以勞務報酬的形式發放至學生手中後集中收回，用於課題組內公款吃喝。

常姓研究生在影片中說，遭宮姓導師性侵後，「我也厭棄自己被弄髒的身體，每天晚上要瘋狂洗澡瘋狂漱口，甚至把兩個學期的課壓成一個學期，就為了減少接觸。」他表示，宮姓導師跟他打招呼的方式就是拍他屁股，還曾送他護膚品和一條銀質項鍊。

據悉，這名遭指控的教師即北京理工大學機械與車輛學院常務副院長宮琳，現年46歲，已婚，中共黨員，主要研究領域包括複雜系統創新設計、大數據分析、知識工程、統計優化等。

北京理工大大學一名男研究生實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，長期對其騷擾、猥褻、性侵，導致他患中度抑鬱和輕度焦慮。該研究生臉部經馬賽克處理。（圖／截自影片）
北京理工大大學一名男研究生實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，長期對其騷擾、猥褻、性侵，導致他患中度抑鬱和輕度焦慮。該研究生臉部經馬賽克處理。（圖／截自影片）

北京 性侵 性關係 教師

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