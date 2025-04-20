山東5歲童腦炎離世 父母忍痛填器捐：讓他成為真正的英雄

一名年僅5歲的山東男童凡凡，在一次幼兒園春遊後突感不適，被診斷罹患罕見的自身免疫性腦炎，歷經十多天搶救，最終仍無力回天，父母決定捐出孩子的肝臟、腎臟與眼角膜，盼以另一種方式，讓他的生命得以延續。

根據陸媒「齊魯晚報」報導，凡凡的母親受訪時哽咽回憶，孩子在春遊回家後出現疲憊症狀，本以為只是勞累，未料病情急轉直下，「下午他還叫我媽媽，晚上卻連爸爸媽媽都喊不出來了」。

當時發燒的凡凡，原本看似要康復，卻在短時間內病危，最終被診斷為自身免疫性腦炎，屬於罕見病症，儘管醫療團隊全力搶救，仍回天乏術。

在悲痛與煎熬中，凡凡父母決定讓孩子的生命「再一次發光」，他們簽下器官捐贈與遺體捐獻同意書。將凡凡的肝臟與腎臟移植給三位器官衰竭的兒童，兩枚眼角膜讓兩名視障孩童重見光明。他的遺體也將用於醫學教育與研究，繼續為世人留下貢獻。

手術當天，醫護人員特地為他準備滿床的向日葵，向這位年僅5歲卻充滿勇氣的小英雄致敬。

「他以前總說長大要當畫家，畫各種各樣的故事。他愛畫英雄，現在，他自己成了很多人心中的英雄。」母親含淚說道。

山東德州醫院負責人趙春紅表示，「器官捐贈的基石，是家屬的信任與無私，我們向凡凡的父母致以最高敬意。」一份偉大的決定，讓更多家庭有了繼續生活的希望。這位喜歡畫畫的小男孩，也在短暫人生中，畫下了最動人的結尾。