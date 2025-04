台客見「天價乾炒牛河」震驚：香港物價嚇死人！港網見一點不挺挨批

天價乾炒牛河!有台灣男遊客於社交平台發布相片,指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳,驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元,連同雜費埋單近150元港幣,認為十分昂貴,「香港物價有多高?嚇死人!」。

帖文引來網友熱議,得悉餐廳為這間逾百年老店時,認為價錢合理,更有人反批評樓主「寒酸」,「又要裝闊但又嫌貴,沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「有茶餐廳、茶樓不去,偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」。

「貧窮限制想像」。該台灣男遊客於社交平台threads發布相片表示,他4月14日晚上近8時於銅鑼灣這間老字號餐廳買外賣,叫了1份乾炒牛河,看帳單驚訝發現要價143元,直呼「香港物價有多高?嚇死人!一份『乾炒牛河』,港幣$147(連雜費,約620台幣)!1份下午茶餐,港幣$352(約1,500台幣)。

從賬單見到,樓主當晚光顧銅鑼灣太平館餐廳,購買1份乾炒牛河外賣,連同「飯盒/湯碗/汁樽」、膠袋及餐具,埋單共計147元。

另1張照片看到,這份乾炒牛河差不多填滿1個外賣盒,份量正常,色澤均勻,菜心、牛肉和河粉足料。

網友看後議論紛紛,不少人對價錢感到震驚,「我們平常點乾炒牛河都是100以下的(通常6-70左右)」、「這樣價錢的乾炒牛河,香港人一定不會去,我本人從來沒有吃過這樣貴的乾炒牛河」、「選錯餐廳了,乾炒牛河50到60港幣已經有,份量也差不多」、「你交了大量智商稅了,正常只會40-60」。

網友指價錢合理 反批樓主「寒酸」

不過也有網友指出,太平館是高級餐廳,認為價錢合理,反批評樓主「寒酸」博流量,「香港物價向來就是貴」、「因為是太平館,不是茶記,而且今時今日的茶記,乾炒牛河收費也由5x-8x港元不等,所以他收147元已不為過了」、「太平館阿師兄,吃完荷包都變太平間啦」、「Seriously what do you expect?有茶餐廳、茶樓不去,偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」、「又要裝闊但又嫌貴,沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「騙流量的貼文」。

