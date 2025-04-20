快訊

「康熙」爆紅男星黃正杰驟逝 享年31歲家屬悲痛證實

底價近2億！台南「老字號飯店」遭法拍 專家估：特拍都拍不出去

反攻號角響！傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

台客見「天價乾炒牛河」震驚：香港物價嚇死人！港網見一點不挺挨批

香港01／ 撰文／布萊恩
天價乾炒牛河！有台灣男遊客於社交平台發布相片，指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳，驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元，連同雜費埋單近150元港幣，認為十分昂貴。圖／Ingimage
天價乾炒牛河！有台灣男遊客於社交平台發布相片，指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳，驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元，連同雜費埋單近150元港幣，認為十分昂貴。圖／Ingimage

天價乾炒牛河！有台灣男遊客於社交平台發布相片，指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳，驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元，連同雜費埋單近150元港幣，認為十分昂貴，「香港物價有多高？嚇死人！」。

帖文引來網友熱議，得悉餐廳為這間逾百年老店時，認為價錢合理，更有人反批評樓主「寒酸」，「又要裝闊但又嫌貴，沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「有茶餐廳、茶樓不去，偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」。

「貧窮限制想像」。該台灣男遊客於社交平台threads發布相片表示，他4月14日晚上近8時於銅鑼灣這間老字號餐廳買外賣，叫了1份乾炒牛河，看帳單驚訝發現要價143元，直呼「香港物價有多高？嚇死人！一份『乾炒牛河』，港幣$147（連雜費，約620台幣）！1份下午茶餐，港幣$352（約1,500台幣）。

乾炒牛河1份143元 台灣遊客驚震：香港物價嚇死人

從賬單見到，樓主當晚光顧銅鑼灣太平館餐廳，購買1份乾炒牛河外賣，連同「飯盒/湯碗/汁樽」、膠袋及餐具，埋單共計147元。

另1張照片看到，這份乾炒牛河差不多填滿1個外賣盒，份量正常，色澤均勻，菜心、牛肉和河粉足料。

網友看後議論紛紛，不少人對價錢感到震驚，「我們平常點乾炒牛河都是100以下的（通常6-70左右）」、「這樣價錢的乾炒牛河，香港人一定不會去，我本人從來沒有吃過這樣貴的乾炒牛河」、「選錯餐廳了，乾炒牛河50到60港幣已經有，份量也差不多」、「你交了大量智商稅了，正常只會40-60」。

網友指價錢合理 反批樓主「寒酸」

不過也有網友指出，太平館是高級餐廳，認為價錢合理，反批評樓主「寒酸」博流量，「香港物價向來就是貴」、「因為是太平館，不是茶記，而且今時今日的茶記，乾炒牛河收費也由5x-8x港元不等，所以他收147元已不為過了」、「太平館阿師兄，吃完荷包都變太平間啦」、「Seriously what do you expect？有茶餐廳、茶樓不去，偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」、「又要裝闊但又嫌貴，沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「騙流量的貼文」。

天價乾炒牛河$XXX！台客震驚：香港物價嚇死人！網民看店名指合理

https://www.hk01.com/article/60230344

延伸閱讀：

天價理髮？13歲男孩電髮被收這價錢 家長嫌貴報警拒付款…結局傻眼

天價西貢海鮮餐 4人付2500吃這海鮮 港女：被殺到一脖子血

文章授權轉載自《香港01》

價錢 外賣 餐廳 香港

相關新聞

山東5歲童腦炎離世 父母忍痛填器捐：讓他成為真正的英雄

一名年僅5歲的山東德州男童凡凡，在一次幼兒園春遊後突感不適，被診斷罹患罕見的自身免疫性腦炎，歷經十多天搶救，最終仍無力回天，父母決定捐出孩子的肝臟、腎臟與眼角膜，盼以另一種方式，讓他的生命得以延續。

高關稅下不坐以待斃 義烏老闆們紛學阿拉伯、西班牙語

美中貿易關係緊張，衝擊中國外貿商，為了不坐以待斃，浙江義烏的商戶們主動出擊，白天學阿拉伯語、晚上學西班牙語，要拓展新市場...

偷工減料？山西一國道路基塌陷 4車追撞釀2死

大陸山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲...

再傳陸客日本滑雪意外 據稱死者為一陸企董事

中國大陸駐新潟總領館19日發布新聞稿，提醒中國公民加強安全防範。當日，一名中國公民在新潟縣湯澤町一處滑雪場被發現意外死亡...

「五一」假期將至 陸客出境遊最熱門目的地仍是日本

大陸今年「五一」假期共計有5天，隨著假期即將到來，旅遊市場熱度也逐步攀升。面對假期，有不少大陸上班族透過「請4休11」的...

已婚男導師伸狼爪！陸男研究生52分鐘舉報遭性侵 北京理工大學火速解聘

北京理工大學一名男研究生網上實名舉報該校機械與車輛學院宮姓常務副院長，於2022年11月至2024年1月，對其實施騷擾、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。