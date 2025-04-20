台客見「天價乾炒牛河」震驚：香港物價嚇死人！港網見一點不挺挨批

天價乾炒牛河！有台灣男遊客於社交平台發布相片，指在銅鑼灣光顧1間老字號餐廳，驚訝發現1碟乾炒牛河要價143元，連同雜費埋單近150元港幣，認為十分昂貴，「香港物價有多高？嚇死人！」。

帖文引來網友熱議，得悉餐廳為這間逾百年老店時，認為價錢合理，更有人反批評樓主「寒酸」，「又要裝闊但又嫌貴，沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「有茶餐廳、茶樓不去，偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」。

「貧窮限制想像」。該台灣男遊客於社交平台threads發布相片表示，他4月14日晚上近8時於銅鑼灣這間老字號餐廳買外賣，叫了1份乾炒牛河，看帳單驚訝發現要價143元，直呼「香港物價有多高？嚇死人！一份『乾炒牛河』，港幣$147（連雜費，約620台幣）！1份下午茶餐，港幣$352（約1,500台幣）。

乾炒牛河1份143元 台灣遊客驚震：香港物價嚇死人

從賬單見到，樓主當晚光顧銅鑼灣太平館餐廳，購買1份乾炒牛河外賣，連同「飯盒/湯碗/汁樽」、膠袋及餐具，埋單共計147元。

另1張照片看到，這份乾炒牛河差不多填滿1個外賣盒，份量正常，色澤均勻，菜心、牛肉和河粉足料。

網友看後議論紛紛，不少人對價錢感到震驚，「我們平常點乾炒牛河都是100以下的（通常6-70左右）」、「這樣價錢的乾炒牛河，香港人一定不會去，我本人從來沒有吃過這樣貴的乾炒牛河」、「選錯餐廳了，乾炒牛河50到60港幣已經有，份量也差不多」、「你交了大量智商稅了，正常只會40-60」。

網友指價錢合理 反批樓主「寒酸」

不過也有網友指出，太平館是高級餐廳，認為價錢合理，反批評樓主「寒酸」博流量，「香港物價向來就是貴」、「因為是太平館，不是茶記，而且今時今日的茶記，乾炒牛河收費也由5x-8x港元不等，所以他收147元已不為過了」、「太平館阿師兄，吃完荷包都變太平間啦」、「Seriously what do you expect？有茶餐廳、茶樓不去，偏要去港島的高級餐廳吃貴好幾倍的東西」、「又要裝闊但又嫌貴，沒那麼大腦袋就不要戴這麼大頂帽子了」、「騙流量的貼文」。

天價乾炒牛河$XXX！台客震驚：香港物價嚇死人！網民看店名指合理

https://www.hk01.com/article/60230344

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文章授權轉載自《香港01》