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再傳陸客日本滑雪意外 據稱死者為一陸企董事

聯合報／ 大陸中心／即時報導
近年來有愈來愈多外國遊客在冬季前往日本滑雪，但意外事故也頻頻發生。圖為日本長野縣一處滑雪勝地。（法新社）
近年來有愈來愈多外國遊客在冬季前往日本滑雪，但意外事故也頻頻發生。圖為日本長野縣一處滑雪勝地。（法新社）

中國大陸駐新潟總領館19日發布新聞稿，提醒中國公民加強安全防範。當日，一名中國公民在新潟縣湯澤町一處滑雪場被發現意外死亡。香港星島日報指出，死者38歲林姓男子為大陸一家企業的董事。

報導稱，該名男子與兩名友人18日到新潟縣GALA湯澤滑雪場玩滑雪板，途中他獨自去別的滑雪道。友人發現他下午5時仍未返回，遂通知滑雪場，工作人員於傍晚接近6時報警，表示有一名外國籍男子在滑雪道內失蹤。

19日清晨7時，滑雪場巡邏人員在山頂附近滑雪道外一處「樹洞」發現該名男子，隨後證實男子已經死亡。日本警方正在調查男子死因。

《新潟日報》指出，當樹木周圍的雪融化時，會形成「樹洞」，男子是在樹洞內被發現。

近年來隨著愈來愈多大陸民眾在冬季前往日本滑雪，相關意外事故也不斷傳出。中國青年報整理，今年2月20日，一名40多歲的中國遊客在長野縣志賀高原燒額山滑雪場遇難。

去年12月22日，一名32歲中國籍男性遊客在日本長野縣滑雪場遇難。據報導，事發時現場有風和降雪。滑雪場指出，遇難遊客遇難滑雪道的最高坡度達39度，積雪亦未被壓實，屬於高手的路線。警方表示將調查中國遊客遇難原因，包括他是否因為操作滑板失誤而衝出滑雪道等。

去年1月29日，日本妙高市一滑雪場的雪洞中發現一名50多歲的中國遊客，該遊客在被送往醫院後確認死亡。日本媒體報導稱，該名男子在滑雪場滑雪時與同伴失散。經同伴與滑雪場工作人員搜尋，在禁止進入區域的雪洞中發現男子，雪洞洞底有一條溪流。

2023年12月23日，一名27歲的中國籍女性遊客在日本新潟縣滑雪時，因被雪掩埋窒息不幸身亡。據介紹，該女子是摔倒後吸入粉雪，導致窒息。

中國駐新潟總領館表示，日本各地滑雪場等景區安全管理、搜救力量配備水平參差不齊。參與滑雪、登山等活動前，務必了解安全管理狀況和風險提示，根據個人情況謹慎選擇，量力而行。

日本 死亡 降雪 風險

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