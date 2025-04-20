即將告別春天 今天進入春季最後一個節氣—穀雨

「穀雨春光曉，山川黛色青」，4月20日，進入春季最後一個節氣—穀雨。中國天氣網指出，穀雨蘊涵著「雨生百穀」之意，此時正值暮春時節，天氣溫暖，雨水增多，對五穀生長有利，春耕春播進入關鍵期。

中國天氣網分析1991年至2020年的氣象大數據指出，穀雨期間，大陸各地氣溫回升，全國平均氣溫為13.8℃。同時，在春季各節氣中，穀雨的降水量和降水增幅（相較上一節氣）也是最多的。

從立春節氣開始，中國各地的降水量就逐步增多，到穀雨節氣平均降水量達到春季最大，而且穀雨節氣平均降水量的增幅也遠超春季其他節氣。

古時，人們還會以穀雨這天的天氣來預測夏季雨水多寡及糧食收成好壞。「股雨是旺汛，一刻值千金」、「穀雨前後一場雨，勝似秀才中了舉」，意思是說，如果穀雨當天下雨了，哪怕只是下了一會兒也是好預兆，此時的雨一刻也能值千金。而「穀雨無雨，交回田主」則指，穀雨這天若不下雨，當年收成恐怕就會不好。

「穀雨過後再無寒，人間芳菲已向暖」，廣東省中醫藥局指出，在中國南方，穀雨後就開始有炎熱之感，並常伴有夜雨晝停的天氣，潮濕多雨是此時的氣候特點。

中醫認為，濕為陰邪，易損陽氣，易傷脾胃，起居飲食稍有不慎，就容易感受濕邪，出現食欲不佳、便塘腹瀉、身體困重、關節肌肉酸痛不適等脾虛濕困症狀。

廣東省中醫藥局表示，故而穀雨養生，起居宜夜臥早起以養肝。另穀雨時節早晚溫差較大，外出應注意增減衣服，尤其要注意切勿大汗後吹風。飲食上可選擇一些具祛濕作用的食品，如白扁豆、淮山、芡實、薏仁、赤小豆、冬瓜、陳皮等，忌吃生冷肥膩之物，以免進一步損傷脾胃，加重體內濕氣困滯。