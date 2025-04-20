上天下海都行！陸自研水陸兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

大陸近年來加快其國產飛機發展腳步，20日，與共軍「運-20」、中國商飛C-919並稱中國「國產大飛機三兄弟」的水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，在北京獲頒中國民航局型號合格證，顯示AG600「鯤龍」獲得進入市場的「准入證」，符合適航標準。

據央視新聞報導，AG600「鯤龍」是為滿足大陸應急救援體系和國家自然災害防治體系建設迫切需要而研製的重大航空裝備，具備飛機和船特徵，不僅能上天還能入海，是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。同時，AG600最大起飛重量為60噸，可載水12噸，最小平飛速度每小時220公里，最大實用航程達到4,500公里，可靈活執行滅火、物資轉送、通信中繼等多種任務，是多用途的大型航空裝備平台。

據悉，AG600在取得中國民航局型號合格證前試飛工作歷時兩年。具體來看，AG600在2012年提出型號合格證（TC）申請，2016年總裝下線，2017年在珠海陸上首飛，2018年在湖北荊門水上首飛，2020年在山東青島海上首飛，2023年6月具備執行滅火任務能力，2024年7月獲得首個型號檢查核准書，2025年2月全面完成審定試飛。

根據國際民用航空公約及民航法相關規定，航空器必須取得適航證才能投入運行。適航證件分為「TC」（型號合格證）、「PC」（生產許可證）和「AC」（單機適航證）。AG600此次取得的型號合格證主要用於證明航空器的設計是符合適航標準，可以解釋為AG600取得了「畢業證書」。

鑑於此，AG600在獲頒型號合格證（TC）後，還需獲取生產許可證（PC）和單機適航證（AC），而在交付給最終用戶後還需對用戶展開人員培訓、維修培訓等方面的工作，確保航空器的正確使用和維護。

新華社指稱，AG600上半身是飛機，下半身是船，與美國波音737機型「體格相當」。AG600系列總設計師黃領才稱，設計水陸兩棲飛機須兼顧水動、氣動雙重特性，還要考慮抗風浪、防海水腐蝕等問題。不論整體設計布局，還是工藝材料要求，與陸基飛機相比，水上飛機研發難度都要大得多。特別是在水面這種特殊跑道上，如何穩得住、飛起來、降下去，是AG600飛機研製的技術難點所在。