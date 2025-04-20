美中科技戰 大陸機器人馬拉松 大秀技術

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京19日電
天工Ultra人形機器人拿下半程馬拉松冠軍。 記者陳政錄／攝影
天工Ultra人形機器人拿下半程馬拉松冠軍。 記者陳政錄／攝影

美中科技戰下，人工智慧與機器人為新興領域角逐焦點。為展示科研能力，北京亦莊19日舉辦全球首場「人形機器人」半程馬拉松，近20支機器人隊伍與1.2萬名人類跑者參賽，奪冠的陸企天工機器人CEO熊友軍說，大陸機器人產業位居全球第一梯隊，在「具身智能機器人」領域，中美也處在同一個起跑線。

2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在亦莊鳴槍開跑，參賽機器人來自北京、上海、江蘇、廣東等地企業、大專院校及科研機構，在近年大陸力推智慧機器人應用落地，並於今年央視春晚採用機器人跳舞表演後，這場全球首個「人形機器人」半馬備受關注。

首個衝過終點線機器人，為北京人形機器人創新中心研製的「天工Ultra」，耗時約2小時40分鐘。「天工Ultra」高180公分，重55公斤，最高配速每小時12公里，透過無線領航技術完成跟隨導航和長程路徑規劃，自主調整奔跑方向和速度完賽。

北京人形機器人創新中心總經理、天工機器人CEO熊友軍賽後受訪稱，藉馬拉松比賽檢驗技術成熟度，對機器人走進工廠、人類生活服務場景有里程碑意義，下一步將繼續更新機器人的運動控制能力、上半身操作能力、電池續航，讓機器人真正走入生活，幫助人類解決日常問題，代替危險工作等。

就中美技術落差，熊友軍認為，在「具身智能機器人」領域，各國均剛起步，中美處在同一個起跑線上，大陸整體機器人產業，包括更新速度、應用場景、數據量已位居全球第一梯隊。

北京 馬拉松

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