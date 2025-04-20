全球首場 北京人形機器人跑半馬

美中科技戰下，人工智慧與機器人為新興領域角逐焦點。北京亦莊昨天舉辦全球首場「人形機器人」半程馬拉松賽，近二十隻人形機器人與一萬兩千名人類跑者參賽，奪冠的人形機器人花兩小時四十分跑完廿一公里半馬。

二○二五北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松昨開跑，參賽機器人來自北京、上海、江蘇、廣東等地企業、大專院校及科研機構，在近年大陸力推智慧機器人應用，今年央視春晚採用機器人跳舞表演後，這場人形機器人跑半馬備受關注。

北京人形機器人創新中心研製的「天工Ultra」第一個衝過機器人賽道終點線，耗時約二小時四十分鐘。亞軍是松延動力、季軍是上海卓益得等機器人企業。「天工Ultra」高一百八十公分，重五十五公斤，最高配速每小時十二公里，透過無線領航技術完成跟隨導航和長程路徑規畫，自主調整奔跑方向和速度完賽。

北京經開區管委會副主任梁靚表示，這次馬拉松沒有為人形機器人專門鋪路、修路，賽道都是北京經開區的公開道路，路面會有不同坡度，機器人還需要越過軌道，經過六個左轉彎、八個右轉彎。無論是爬坡、下坡，還是跨越障礙、轉彎，對奔跑的機器人都是挑戰。

大河報報導，這場半馬中有的機器人是跟隨奔跑，也就是在機器人前方會有一位專門領跑員，領跑員身上裝信號發射器，引導機器人跟著跑；有的機器人則是遙控奔跑，操控手跟在機器人後面遙控操作。

奪冠的北京人形機器人創新中心總經理、天工機器人CEO熊友軍說，藉比賽檢驗技術成熟度，對機器人走進工廠、人類生活服務場景有里程碑意義。他表示，下一步將繼續更新運動控制能力、上半身操作能力、電池續航，讓機器人真正走入生活，幫助人類解決日常問題，代替危險工作。

就中美技術落差，熊友軍認為，在「具身智能機器人」領域，各國均剛起步，但中美處在同一個起跑線上，大陸整體機器人產業已位居全球第一梯隊。

然並非所有機器人都能順利完賽，受天候因素或技術條件影響，昨天至少有約三個團隊的人型機器人在起跑後一百公尺內就跌倒、失控衝撞護欄。有機器人要靠人類「牽引」行進方向，或中途罷工轉搭接駁車，賽後須靠工作人員推輪椅運回等，這些出糗或有趣畫面也吸引不少目光。