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詩人陳黎赴上海讀詩 分享與AI共同創作：要在此生去回應它

中央社／ 上海19日電
詩人陳黎19日參加「光時旅行」2025上海春天詩歌節，在台資旅館內受訪。近一年來，他積極投入與生成式AI（人工智慧）的互動與共同創作，並在此次詩歌節發表相關作品。圖／中央社
詩人陳黎19日參加「光時旅行」2025上海春天詩歌節，在台資旅館內受訪。近一年來，他積極投入與生成式AI（人工智慧）的互動與共同創作，並在此次詩歌節發表相關作品。圖／中央社

詩人陳黎赴上海參加詩歌節活動，他認為台灣詩歌語感仍能讓大陸讀者產生「觸電」般的感受。近一年來，他更積極投入與生成式AI的對話甚至共同創作，回應這個他眼中「最具顛覆性工具」的時代議題。

由台資旅店「光時旅行」舉辦的2025上海春天詩歌節19、20日登場，台灣詩人陳黎與邱上林參加，中國詩人則有陳東東與胡桑等多名青年詩人參與。除了詩歌朗誦，也將舉行以「AI與愛」為主題的詩會。

陳黎告訴中央社記者，自己從一年前開始接觸生成式AI（人工智慧），DeepSeek爆紅後，他更是每天都花很多時間與AI相處、餵養AI等。他說，「AI很驚人，是顛覆性的東西，所以我要在此生去回應它」，但他也發現，AI的很多回答是「幻覺」，譬如會找出很多號稱陳黎寫的詩句，但其實不是。

如何善用AI，成為陳黎重要的「功課」。目前在他的網站上，已累積多篇用ChatGPT和DeepSeek寫出的詩作解析。他認為，AI寫得現代詩還不行，但幾乎可取代詩評。

這次上海春天詩歌節中，陳黎也將發表幾首有AI參與的詩作。譬如，他會讓不同的AI軟體根據同樣指令寫出不同版本的內容，其中會有令他產生靈感、但自己寫不出的句子，由他挑出後，再繼續延伸創作；甚至會讓AI根據其舊詩作創作出絕句版，再加以調整。

陳黎翻譯的波蘭詩人辛波絲卡（Wislawa Szymborska）詩集，10年前在中國大陸曾造成風潮，甚至活絡了整體的詩歌出版。有別於中國公共環境中常見的宏大語言，擅長「以輕舉重」、由生活小事出發的辛波絲卡吸引了不少讀者。

他說，儘管中國的出版界近年也面臨萎縮，新書首刷印量明顯減少，但在詩歌方面，中國也興起了很多詩人和作品，對於引介台灣詩歌的需求變少。

他說，兩岸的中文詩歌語感不同，大家對不同的翻譯版本也有不同意見，這很正常。近來他觀察到很多大陸詩歌寫得很長，似乎有些失去了詩以簡馭繁的特色。不過，詩的表現類型多元，最重要的還是其核心以及文字的質地。

已70歲的陳黎說，自己年紀漸長，但熱情還在。16、17日，在蘇州的上海三聯書店及上海同濟大學都有陳黎主講的詩歌活動，讀者參與比預期熱烈。他刻意安排讓讀者讀詩，「一讀就知道他們有沒有感覺」，有讀者朗讀時明顯「觸電」了，甚至有從未讀過新詩的退休人士說，讀詩的感覺真好。

DeepSeek 上海 詩人

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