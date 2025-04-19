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全球首個機器人半馬！ 天工Ultra率先完賽用時兩個半小時

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
全球第一個人形機器人半程馬拉松賽「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」今日早上7點半開跑。上午10 點11分，由天工Ultra機器人率先衝過終點線，全程用時約2小時40分。（圖／取自新京報）
全球第一個人形機器人半程馬拉松賽「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」今日早上7點半開跑。上午10 點11分，由天工Ultra機器人率先衝過終點線，全程用時約2小時40分。（圖／取自新京報）

全球第一個人形機器人半程馬拉松賽「北京亦莊人形機器人半程馬拉松」今日早上7點半開跑，20支機器人隊伍挑戰21.0975公里半程馬拉松。上午10點11分，由天工Ultra機器人率先衝過終點線，全程用時約2小時40分。

據介紹，天工Ultra通過無線領航技術完成跟隨導航和長程路徑規劃，自主即時調整奔跑方向和速度來完成賽事。天工團隊負責人表示，通過本次參賽能更好地驗證人形機器人的一些關鍵共性技術問題，並在過程中發現和解決，比如本體和一體化關節的穩定性和耐熱性、運動控制算法的泛化性、能耗系統的高效率等。

北京經開區管委會副主任梁靚表示，這次馬拉松沒有為人形機器人專門鋪路、修路，賽道都是北京經開區的公開道路，路面會有不同坡度，機器人還需要越過軌道，經過6個左轉彎、8個右轉彎。無論是爬坡、下坡，還是跨越障礙、轉彎，對奔跑的機器人來說都是挑戰。

此外，與人類選手跑馬拉松時會有補給站一樣，大賽也為機器人設置一些補給站，提供備用電池和其他工具。賽程中也會提供保障車，機器人如果出現突發情況，可臨時更換部件或機器人。

大河報報導，這場半馬中有的機器人是跟隨奔跑，也就是在機器人前方會有一位專門的領跑員，領跑員身上裝著信號發射器，引導機器人跟著跑；有的機器人則是遙控奔跑，操控手跟在機器人後面遙控操作。

中國新聞網報導，為了適應長距離奔跑，有的參賽機器人會採用特殊設計。在更換電池環節，部分機器人具備不關機就能更換電池的功能；材料選用上，為實現更輕量化且更耐用，賽隊也會進行獨特設計，有些機器人還會穿鞋，有些則會在腳底安裝耐磨設備，目的都是為了適應特殊地面狀況。

小頑童隊選手松延動力N2參與北京亦莊人形機器人半程馬拉松。（圖／取自新華社）
小頑童隊選手松延動力N2參與北京亦莊人形機器人半程馬拉松。（圖／取自新華社）
城市之間科技隊選手城市之間笨笨與參賽選手在賽前互動。（圖／取自新華社）
城市之間科技隊選手城市之間笨笨與參賽選手在賽前互動。（圖／取自新華社）

北京 機器人 馬拉松

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