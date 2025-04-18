「民營經濟促進法」立法新進展 陸人大常委會月底將再審議

雖然沒有在今年大陸全國兩會獲得通過，不過各界矚目的大陸「民營經濟促進法」的立法程序又有了新進度。大陸全國人大常委會將於4月底再度審議「民營經濟促進法草案」，此前官方已向外強調將會儘快訂定該法。

據新華社，大陸十四屆全國人大常委會第四十二次委員長會議18日上午在北京人民大會堂舉行。由人大委員長趙樂際主持。會議決定人大常委會第十五次會議4月27日至30日在北京舉行。

委員長會議建議這次會議審議民營經濟促進法草案、傳染病防治法修訂草案、原子能法草案、仲裁法修訂草案；審議委員長會議關於提請審議生態環境法典草案的議案；審議大陸國務院關於提請審議國家發展規劃法草案的議案、關於提請審議監獄法修訂草案的議案、關於提請審議關於授權國務院在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定的決定草案的議案；審議國務院關於提請審議批准大陸與沙烏地阿拉伯「關於民事和商事司法協助與合作的協定」的議案、關於提請審議批准大陸和衣索比亞「關於移管被判刑人的條約」的議案。

此外會議還將審議大陸全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議「有關任免案」等。

公開資料顯示，「民營經濟促進法草案」2024年12月由大陸人大常委會進行初次審議。隨後，法律草案廣泛徵求社會意見。今年2月24日「民營經濟促進法草案二審稿」提請大陸人大常委會審議，草案二審稿增加規定，任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物。

今年3月4日大陸人大三次會議舉行新聞發佈會，發言人婁勤儉針對民營經濟促進法立法進度表示，今年2月17日中共總書記習近平在出席民營企業座談會發表重要講話時強調，「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變」。

婁勤儉強調法治是最好的營商環境。草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」、促進「兩個健康」寫入法律，對於保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境。「下一步，我們將根據常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律儘快出台（訂定）」。

根據大陸「立法法」第32條規定，列入常委會會議議程的法律案，一般應當經三次常委會會議審議後再交付表決。常委會會議第三次審議法律案，在全體會議上聽取「憲法」和法律委員會關於法律草案審議結果的報告，由分組會議對法律草案修改稿進行審議。

大陸總理李強今年的政府工作報告全文中，提到扎扎實實落實促進民營經濟發展的法律法規和政策措施，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益，鼓勵有條件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。開展規範涉企執法專項行動，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，堅決防止「違規異地執法和趨利性執法」。