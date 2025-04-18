陸國家民委主任：要有力批駁中原與邊疆二元對立企圖

大陸官方近年高舉「鑄牢中華民族共同體意識」，並於近日將重點移向了總規模達7000家的博物館領域，首次舉行大陸國家級博物館館長鑄牢培訓班。大陸國家民委主任潘岳強調，要批駁各種錯誤史觀，對製造中原與邊疆、漢與非漢、漢文化與少數民族文化二元對立的企圖，要用大量文物文獻等實證進行有力批駁。

據大陸國家民委，4月16日，大陸「全國博物館館長鑄牢中華民族共同體意識示範培訓班」開展座談交流，潘岳出席並講話，他指出，博物館是鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的「重要陣地」，博物館要對外講好中華民族共同體故事，作為「立體教科書」，博物館應將「每一件文物」、每一段歷史敘事，置於中華民族整體發展的坐標系。

他強調，要講清楚中華民族多元一體格局，中華民族的多元是一體統攝的多元，而中華民族的一體是尊重包容差異的一體。要批駁各種錯誤史觀，對製造中原與邊疆、漢與非漢、漢文化與少數民族文化二元對立的企圖，要用大量文物文獻等實證進行有力批駁。要闡釋好中華民族共同體歷史，「以考古文博講清楚我國各民族共塑中華文明的歷史真相」。

另據大陸國家文物局消息，國家文物局副局長羅文利主持會議時強調，本次培訓「是近年來首次從國家層面舉辦的以鑄牢中華民族共同體意識為主題的博物館館長培訓班」，各位學員要聯繫實際，深入思考，謀劃好、推進好、落實好博物館鑄牢中華民族共同體意識各項工作。

據中國民族報，培訓班由大陸國家民委、國家文物局主辦，中央文化和旅遊管理幹部學院承辦，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團有關重點博物館、中央和國家有關部門所屬重點博物館、有關省（自治區、直轄市）民族古籍機構負責同志共計60人參加培訓。来自北京故宮博物院、中國人民抗日戰爭紀念館、民族文化宮博物館、河南博物院、青海省博物館、廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心的6位學員代表作交流發言。

日前潘岳於3月在「求是」雜誌撰文強調，中華民族有自身獨特的歷史，解析中華民族的歷史，就不能套用西方那一套民族理論。要加快形成中國民族理論的自主知識體系。深入開展中西方民族治理比較研究，「從根本上擺脫西方民族理論話語的消極影響」。

他強調要積極穩妥處理涉民族因素的意識形態問題，「旗幟鮮明反對歷史虛無主義、極端民族主義、宗教極端主義、大民族主義和地方民族主義，持續肅清民族分裂、宗教極端思想流毒」。