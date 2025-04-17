台灣藝術家漂滬 享受開荒歷程

在上海靜安區陝西北路，一塊「優秀藝術家 李國弘現居」牌匾不時吸引路人佇足。它由來自台灣的李國弘花20元（人民幣，下同）在網上定製。

中新社報導，藝術家、業餘摔跤手、特雷門琴音樂家，創作之餘任廣告公司創意總監……李國弘經歷豐富。

出生於1975年，畢業於台灣實踐大學建築專業，李國弘曾在台灣奧美廣告公司任創意指導。十年前，他受朋友邀請來到上海，在一家廣告公司任創意總監。

2021年，日本漫畫家三浦建太郎過世對他觸動很大。「想要試試沒做過的事。」兒時觀看的各類動漫使李國弘對怪獸題材情有獨鍾。他開始以黏土自製奧特曼手辦（公仔）、用水墨畫呈現怪獸主題，陸續完成《巨人解剖學》《怪獸行旅圖》《妖怪大戰爭》等作品。有動漫愛好者稱他為阿宅中的全能選手。

「一手操控音高，一手調節音量。」李國弘一邊在虛空中揮動雙手，一邊講解面前這架方形裝置怎樣發出獨特的飄渺音色。

電子樂器特雷門琴，1919年由蘇聯物理學家利夫·特爾門發明。無需觸摸，即可借由人體靜電與設備電荷形成的可變電容狀態操控聲音。兩個月前，李國弘在日本動畫電影《你的顔色》中國首映禮現場演奏了這門樂器。用於表演的特雷門琴由他手工製作。

自2021年踏上特雷門琴之旅，李國弘結合過去的編程經驗，現學電路板焊接，不斷提高製琴和演奏水平。他在上海、台北等地街頭演奏，總會引發觀者的好奇與驚嘆。

李國弘在上海弄堂一間約20平方公尺的租屋裡住了10年。他依舊記得剛到上海時，走在外灘，想到百年來許多人背井離鄉在此開創人生。漫長歷史中的上海有著各種樣貌，唯一不變的是它吸引各種追夢者的魅力。

「上海有它的包容和幽默感。」李國弘提起，那塊掛在住處樓下的「優秀藝術家」牌匾，最初是開個小玩笑，「反正會被拆掉」，然而三年都保留在那裡，還被上海「老克勒」（上流人士）誇讚有腔調。

被問及創作動力，李國弘脫口而出——好玩。對他而言，重複做過的事難免乏味，他更享受從一片荒蕪到一點點光鮮的開墾歷程。