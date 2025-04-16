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中國3月房市分化 中古屋價格繼續年減

中央社／ 上海16日電

中國國家統計局今天公布70個大中城市3月的房價變動情況，與去年相比，中古屋房價繼續全面下跌，但降幅縮小，新成屋僅2城市上漲，包括上海。與上月相比，則房價上漲的城市數量增加。

與去年3月相比，新建商品住宅價格上漲的僅有太原和上海。中國國家統計局城市司首席統計師王中華指出，一線城市新成屋房價年減2.8%，降幅比上月縮小0.2個百分點。其中，上海上漲5.7%，北京、廣州和深圳分別下降5.7%、7.2%和3.9%。

一線城市中古屋房價年減4.1%，降幅縮小0.8個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降2.1%、1.4%、8.7%和4.1%。

二、三線城市的房價下降情況更明顯，但降幅比起上個月都有微幅縮小。3月份，二線城市新成屋和中古屋房價分別年減4.4%和7.0%。三線城市新成屋和中古屋房價分別年減5.7%和7.8%。

王中華說，與2月相比，3月住房市場成交活躍度提升，70個大中城市中，房價出現月增的城市個數增加。新成屋房價月增城市有24個，比上月增加6個；中古屋房價月增的城市有10個，比上月增加7個。

一線城市新成屋房價月增0.1%，漲幅與上月相同。其中，上海和深圳分別上漲0.7%和0.1%，北京和廣州分別下降0.2%和0.1%。一線城市中古屋房價由2月的月減0.1%轉為月增0.2%。

一線城市 上海 北京

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