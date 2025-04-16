北京高端AI職位 月薪破4萬人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京人力資源和社會保障局14日發布2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告（一季度），隨著「人工智慧（AI）+」助各產業升級提速，北京高端技術崗位人才缺口不斷加大，AI大模型架構師、深度學習研究員、感知算法工程師等熱招職位，月平均薪酬中位值均超過4萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，報告提到，一季度，北京市經濟運行平穩，消費領域持續恢復，北京市整體薪酬水平保持平穩態勢。受政策利好及產業快速發展影響，一季度集成電路產業、智能/高端製造產業薪酬增速較為突出，月平均薪酬中位值分別為16,403元和13,800元。

在產業升級、人才需求快速變化的背景下，一季度北京專業技術人員薪酬繼續領漲，月平均薪酬中位值達12,967元。高級技師、技師、高級工的月平均薪酬中位值分別為12,767元、11,566元、11,241元。

北京市人力資源和社會保障局表示，今年起，北京市薪酬季報在原有9大產業基礎上，新增文創/文旅、商貿服務、集成電路、新能源汽車4個重點產業。

據介紹，報告中的薪酬數據統計來源均為2025年一季度各月份稅前應發工資總額（包含基本工資、績效工資、獎金、銷售提成及相關津貼福利待遇）進行算術平均，不包含年終獎金、股權激勵及分紅等。

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