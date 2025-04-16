北京白塔寺街區 潮流傳統共生

北京春日氣息漸濃，白塔寺街區一派熱鬧景象。高人氣餐館愈開愈多，網紅品牌陸續開出首店，時尚消費與濃郁的胡同煙火氣並存，使白塔寺老街區散發著獨特的魅力。

午後，白塔寺街區遊人如織。JM Cafe·Bakery北京首店門口排著長隊，從店內的麵包櫃檯一直排到門口，還轉了一個彎出去幾公尺。

撒滿胡桃和榛子的經典肉桂捲、層層酥香的巧克力榛子丹麥酥、中間夾著大條奶油的脆皮核桃布里奧斯麵包，走進店內，顧客們正拿著托盤排隊選購。店長薇薇回憶說，自從半個月前開業那天起，店裡就一直客流爆滿。 「每天平均要賣出2000個麵包，後廚設備和麵包師傅的工作量都已經飽和，還是供不應求，到下午4時很多款就售罄了。」「客流爆滿的常態，也與白塔寺的網紅特性密不可分。」品牌負責人木木說。

2020年，西城區啟動東西岔胡同保護更新，拆違建、景觀提升、老建築修繕等綜合整治讓小胡同煥然一新，也將古老的白塔襯托得更加端莊美麗。

近幾年，白塔寺在社交媒體的加持下愈發「熱」起來。2022年，老中藥鋪白塔寺藥店率先把自己經營成一間網紅咖啡館，隨後街區裡的潮店愈開愈多。曾在街區深耕7年的高人氣餐廳漁芙南不久前回歸，每天高峰時段一座難求；去年年底，網紅餐廳胖妹面莊在街區開出首家糖水店，至今仍然生意火熱。

夜幕降臨，各家潮流店鋪陸續打烊，前來街拍探店的遊人散去，在胡同裡生活的人們陸續回家。街坊互相問候、閒聊，胡同裡的老北京生活氣息真切而鮮活。

悠航鮮啤、El Nido等幾家西餐廳和精釀酒吧，是街區裡開到最晚的潮流店鋪，年輕人在這裡感受胡同中別具特色的小酌氛圍。緊臨著悠航的，是十幾年前就在此開業的二友居肉餅店，老店打烊時分依然十分熱鬧。新老業態融合共生，讓白塔寺街區煥發新生機，人氣愈來愈旺。