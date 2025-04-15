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風水師給建議？河北三河一度禁用紅黃黑招牌 連公安局警徽也改色

中央社／ 台北15日電
河北三河市醫院的紅十字也被改為綠色。圖／取自微博
河北三河市醫院的紅十字也被改為綠色。圖／取自微博

中國河北省三河市日前下令全市招牌禁用紅、藍、黑三色，連醫院標誌的紅十字也改成綠色，導致中共三河市委書記付順義被免職。中國媒體隨後爆料，連三河市公安局圍牆及大門上的中國制式警徽，也一度因此從法定的紅、藍色改漆成淡金色。

頂端新聞報導，在三河全市要求招牌改色期間的3月19日，三河市公安局舉行了新址揭牌儀式。但中國網友赫然發現，該局當天發布的文字介紹及照片中，人員合影旁的該局圍牆及大門頂端懸掛的中國制式警徽，都由原本的紅、藍及金黃色，一律改成了淡金色。

報導指出，根據中國現行的警徽使用管理規定，警徽圖案由中國國徽、盾牌、長城、松枝和飄帶構成，而國徽內的底色為正紅色，國徽外盾牌的底色為深藍色，長城、松枝和飄帶為金黃色。

中國律師楊洋對此表示，三河市公安局新址的警徽被改為單一的淡金色，與原規定的三色明顯不符，且肉眼可見，甚至可能影響警徽的辨識度。因此，三河市公安局的行為涉嫌違反警徽顏色使用的強制性規定。

報導指出，頂端新聞14日致電三河市公安局政工科外宣辦公室欲採訪此事，對方堅持「為確認記者身分，需帶證件到現場採訪」，疑似人為設置採訪障礙。隨後，中共三河市委政法委辦公室聲稱須由市委宣傳部負責說明，但宣傳部電話此後卻一直無人接聽。

根據報導，三河市公安局上述發布的圖文14日已經刪除。而據當地民眾同日下午拍攝的照片顯示，該局原被改為淡金色的兩處警徽，已經換回原本的顏色。

三河市連公安局警徽也一度改色的報導，使該市招牌禁用紅、藍、黑色一事的討論度至今未減。部分中國網友認為，這應是三河的領導人聽信了風水師的意見所致；有人更笑稱，五星紅旗（中國國旗）在三河是否也該改成「五星綠旗」。

公安 風水

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