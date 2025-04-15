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中國網信辦整頓短影音 打擊虛假人設

中央社／ 台北15日電

中國中央網信辦今天公布，即日起展開為期3個月「清朗．整治短視頻領域惡意行銷亂象」，關注「虛假人設」等現象，致力於整頓虛假擺拍、散布虛假訊息等狀況。

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）15日發布通知，即日起展開為期3個月專案行動，關注假影音惡意營銷等問題整治，打擊惡意虛假擺拍、散布虛假資訊、違背公序良俗、違規搶流量行銷等亂象。

中國中央網信辦專案行動聚焦4類問題。

第1種「惡意虛假擺拍」，打造悲慘人物設定（人設），例如假冒新就業群體身分虛構苦情戲碼，利用公眾善意販賣「慘行銷」；或編造社會名流、成功人士形象，為了衝刺、收割網路流量獲得利益。

第2種「散布虛假訊息」，透過拼湊、斷章取義、模糊時間地點、冒用身分等方式惡意製造不實訊息，編造、誇大、渲染家庭矛盾、職場衝突、暴力事件，製造社會焦慮；或是假借權威機構、專家學者名義散布專業領域訊息。

第3種「違背公序良俗問題」，以搭訕、街頭採訪等方式尾隨陌生路人進行語言、肢體騷擾，或在短影音標題、配文、內容呈現低俗聲音、暴露著裝、誘惑動作等刻意製造性暗示、性挑逗氛圍誘導使用者低俗互動。

第4種「違規引流營銷問題」，利用快速致富等噱頭誘騙老年人等特定群體進行非理性消費；使用揭露行業秘密、曝光行業內幕等誇張標題吸引關注，或以「維權」名義發布虛假訊息，誤導使用者對於品牌形象、商品品質、服務水準等認知。

中國中央網信辦表示，將督促短影音服務平台落實專案行動整治重點，明確化審核、處置標準，強化重點內容管理；對於存在問題的平台、帳號依法依規從嚴處置，將會適時公開典型處置案例。

使用者 假訊息 流量

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