15歲少年首度赴日嗨喊「1句流行語」 遭家長嗆爆：你省省吧！

現在的小孩資源很多，很多人從小就出國玩過，但也有人到很晚才有機會出國。最近有一位15歲的男高中生在網路上發文，開心分享第一次出國旅遊的心情，寫下：「人生第一次去日本，打敗99.9%的香港中學生」。沒想到這句網路流行語卻被不少家長誤解，以為他在炫耀，紛紛留言嘲諷他，像是「很了不起嗎？我女兒還沒出生就已經在我肚子裡飛去日本了」、「我女兒1歲就跟我一起飛去日本了，拜託你省省吧」。

這位學生後來留言澄清，其實那句話只是想表達「像我這樣長到這麼大才第一次去日本的人很少見」，他也理解網友會誤會他的意思，希望大家不要吵架，也感謝有幫忙解釋的網友。他的冷靜回應也獲得不少網友讚賞：「15歲的EQ比一堆大人都還高」、「面對這麼多酸言酸語還能保持大方，這EQ跟家教真的贏過99.9%的人」。

其實，「打敗99.9%」這種說法是網路上的誇飾用語，帶點自嘲的意味，並不是真的在比什麼數據。

15歲第一次去日本 發文說「打敗99.9%香港中學生」

這位男高中生在Threads上發文，開心分享第一次出國的心情，還附上一張在香港機場準備登機的照片，表示他要飛去大阪。他寫下：「15歲人生第一次去日本，打敗99.9%香港中學生」。

家長留言開酸：我兒子還沒滿月就飛去日本15次了

沒想到這句話竟然引來不少家長開酸，認為他在炫耀、太自以為是，紛紛拿出自家的「光榮事蹟」來比拚：「我兒子1歲生日那天就跟我們一家去歐洲旅行」、「我6歲就去過了，你算什麼」、「有多厲害？我兒子還沒滿月就已經去過日本15次了，做人要謙虛點」、「我9歲就自己一個人搭飛機去台灣了，那這樣是打敗多少人啊？那還是在1989年耶」、「很明顯是99.9%的中學生都贏你，看你那副樣子，人家連你是誰都不想知道」。

網友吐槽家長：拜託連流行語都搞不懂

也有不少網友幫男學生抱不平：「一群中年人跳出來炫耀是怎樣……打敗99.9%中學生是一定要比早嗎？不能比晚嗎？人家也沒說打敗哪方面啊」、「一群大人要贏一個15歲的小孩到底在爽什麼啦」、「看到那群70、80後的家長出來獻醜，拜託連現在年輕人在講什麼都不懂」、「一句輕鬆的話可以被搞成這樣，也看得出大人常常搞不懂年輕人的語言跟思維」。

原po出面解釋還勸大家冷靜 網友大讚：情緒管理超強！

這位學生一下飛機後才發現自己原本只是開心的po文，竟然被吵成這樣，立刻留言解釋他原本的意思。他說，自己從小到大身邊的朋友幾乎都去過日本，只有他到15歲才第一次去，所以才會這樣說。他也說：「我知道大家可能會誤會」，希望大家可以冷靜，「和平相處、不要吵架」，「也感謝有理解我、幫我解釋的朋友們」。

不少網友也留言安慰他：「多吃點拉麵，玩開心一點！」、「好好享受日本，去便利商店大開殺戒！」、「珍惜你專屬的第一次日本之旅」，也有人讚他很成熟：「不會一個一個回去吵，也不會因為有人幫他講話就得理不饒人，心情整理得很快，EQ真的很高」。

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文章授權轉載自《香港01》