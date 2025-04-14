陸男被拐23年成功尋親…意外發現姊姊也被賣！和老漢同居遭囚禁多年

陸媒《大河報》報導，近日，被拐後尋到親人的河北29歲男子周明遠（化名）表示，其同母異父的姐姐林曉芸（化名）也被以人民幣1.7萬元（約為新台幣7.6萬元）賣至福建古田縣一個老漢家中，遭囚禁多年並精神異常。目前警方已立案偵查。

此外，被拐賣之前，女子疑似還曾被遭性侵生下一個孩子，如今下落不明。

今年29歲的周明遠，於5歲時與母親走散，被人拐賣。2024年6月，通過基因溯源和DNA比對，他在江蘇找到了生父。今年清明節，周明遠前往母親的老家福建古田縣祭奠時，輾轉聯繫上了一個舅舅。

據舅舅敘述，周明遠還有一個同母異父的姐姐，名叫林曉芸，1993年出生，是母親和前面的丈夫所生。其舅舅還稱：「那孩子命不好，她精神狀態不是很正常，現在和一個50多歲開摩的（摩托車計程車）老漢在一起同居，聽說是被賣過去的」。

4月5日，舅舅輾轉打聽到了林曉芸的住址。周明遠稱，見到姐姐時，她被關在老漢家的偏房。周明遠描述：「破損的木門從外面被插栓鎖住，牆上的小窗被木板釘死，僅留了一條縫隙。」

周明遠稱，當時林曉芸裹著破棉襖坐在牆角的木板凳上，眼神空洞。有村民表示，女子來到此地已有五六年，只見過她出來幾次，還都是被老漢馱着。

周明遠以弟弟的身份報了警，理由是拐賣拘禁並虐待婦女。老漢當着警察的面表示，林曉芸腦子有病經常發瘋，他是從林家的一位親屬處把她買來的，當時花了1.7萬元（人民幣）。老漢認為這1.7萬是彩禮錢，而不是人口買賣。他還提到，林曉芸清醒的時候說，自己曾經被侵犯，生過一個孩子。

4月8日晚，古田縣公安局將老漢以及林曉芸的一些親屬傳喚至公安局，周明遠從警方處得知，公安機關已對姐姐被拐賣的事情立案調查，警方認為有犯罪事實發生，要追究刑事責任。但對於林曉芸是否曾遭到性侵後產子，暫時還沒有調查結論。

後官方將林曉芸送至古田縣安康醫院進行治療，醫生表示，女子身上多處褥瘡，臀部潰爛嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》