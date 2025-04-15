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三亞郵輪 開通往香港航線

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南報導
海南已經開通從香港到三亞、到越南的航線。圖為停靠在三亞港區的郵輪。特派記者黃雅慧／攝影
海南已經開通從香港到三亞、到越南的航線。圖為停靠在三亞港區的郵輪。特派記者黃雅慧／攝影

作為海南自貿港重點建設園區之一的三亞中央商務區管理局總規劃師翟炳哲表示，海南在面向自貿港發力方面，能跟台灣有很多合作空間，目前郵輪已經開通香港航線，或也能開通去台灣航線，讓雙方能更緊密聯繫。

翟炳哲對本報表示，台資企業本身在大陸國內發展非常好，他認為海南體量跟台灣很相似，如果從面積上來比較，海南省土地面積是3萬5000多平方公里，台灣則是3萬6000多平方公里，基本上大差不多一樣大；從人口上觀察，海南省是1000多萬，台灣是2000多萬。不過在人均國內生產總額（GDP）和整個經濟總量來說，海南跟台灣還是差距非常大，海南也是一直以台灣為學習的對象，因為台灣整個的研發和製造業這方面在全球都是領先的，這個恰恰是海南的一個短板，這方面技術比較差。

翟炳哲稱，海南面向自貿港這方面也在發力，這方面跟台灣有很多合作空間。一方面雙方皆為外向型經濟島嶼。他特別覺得在旅遊產業上，希望能開通更多赴台灣的航線。

他表示，目前已經開通從香港到三亞、越南的航線，去年三亞港整個國際訪問港的遊客達到5萬7000多人，實現大陸全國的訪問遊客的第一，未來隨著郵輪產業和郵輪港建設的逐步的完善，比如第2季會新建10萬噸郵輪碼頭，還有地接等服務會逐步完善，跟香港這邊的郵輪的產業的發展會有更加緊密聯繫。

據了解，中旅集團所屬星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼」號今年1月3日在三亞CBD鳳凰島國際郵輪港進行歡迎儀式，該郵輪航線連接香港、三亞與越南創新採取香港、三亞兩地上客的「雙母港」運營模式。

此外，遊艇產業也是園區正大力發展方向，截至2024年底，全市遊艇出海12.79萬艘，包括法國BV船級社、歐尼爾遊艇公司等百餘家遊艇產業鏈企業入駐園區。

三亞 郵輪 香港

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