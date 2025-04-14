廣州「以舊換新」促銷費 台灣民眾也能享受補貼

廣州市商務局12日公布，台港澳和外籍人士憑有效身分證件可在廣州享受汽車、家電、3C 數位、電動自行車、家裝廚衛等品類以舊換新補貼。活動時間即時起至今年12月31日。

據香港星島日報報導，這次補貼活動，除了家電、手機等產品外，連買車亦屬獲補貼。部份大陸生活或頻繁活動的台灣人、香港人相信最能受惠。然而受總額控制，補貼資格用完即止。

申請者需符合三大資格：台港澳居民及外籍人士符合以下基本條件即可參與活動：持有有效證件，包括港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留證（即永居證、五星卡）；擁有大陸手機號碼；大陸境內銀行帳號（僅部分活動需要），申請人需持有一類銀聯金融卡，並且是在有效期限內的一類卡帳戶。汽車報廢更新、汽車置換更新和電動自行車以舊換新的補貼資金將撥付至銀行卡。

今年1月，大陸全國各地開始陸續實施手機等數碼產品購新補貼。廣州推出「以舊換新」補貼計劃，連港澳台及外籍人士都受惠。

就買車補貼，報廢2012年6月30日前註冊汽油燃油車、2014年6月30日前柴油燃油車或2018年12月31日前註冊新能源車，購買新能源乘用車每輛補貼人民幣2萬元（約合新台幣9萬元），報廢上述符合條件燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車每輛補貼1.5萬元。相應報廢機動車須於2025年1月8日前登記在本人名下，並購買乘用車新車的，按照購買新車價格的不同，分檔給予一次性補貼支持。

至於家庭電器或個人電子產品，當中可享有補助的包括雪櫃、洗衣機、電視等12類家電，以及手機、平板、智慧手錶（手環） 產品。家電類每件補助不超過人民幣2,000元，數位3C類商品每件補助最高不超過500元。

消毒櫃、空氣清淨機、衣物護理機、蒸烤機等20餘種N類家電產品均可享有以舊換新補助。

電動自行車、家居廚衛也可享有以舊換新補助，家裝廚衛補助標準為每人累計最高補貼限額人民幣2萬元，居家適老化改造補助品類不與家電類、舊房裝潢及廚衛改造類產品領域補助重複。