廣東沙塵天氣 預計周四才結束

廣東因受沙塵天氣影響，發生大範圍汙染天氣過程。沙塵天氣預計周四（4月17日）結束。

廣東省氣象服務中心13日在微博發文指出，12日下午起因受北方沙塵遠距離傳送影響，廣東省發生大範圍汙染天氣過程，首要汙染物為PM10。

廣東省氣象服務中心預計，14日至16日廣東省風力明顯減弱，空氣較乾燥，粒子直徑較小的顆粒物懸浮停滯在空中，不容易快速消散，因此中北部市縣仍有分散浮塵；17日，隨著風力增大，浮塵消散，此次沙塵天氣結束。

截至周日下午3時多，廣州、佛山、江門等15個市縣發布灰霾黃色預警。

大陸氣象分析師孫倩倩表示，此前，沙塵最遠也到過華南，但這種情況是罕見的。這次導致沙塵的大風猛烈，向南推進快，並且高空槽深厚，動力抬升也強，使得沙塵的濃度和高度都較高，進而向南傳輸得更遠。