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7歲童放學遭3隻大型犬攻擊 左耳被咬掉、頭皮撕裂 花費91萬醫治

香港01／ 撰文：許祺安
示意圖／ingimage
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2024年3月，貴州畢節赫章縣1名7歲男孩放學途中被3隻大型犬咬重傷，頭皮撕裂，左耳被撕咬下來，手和腳腋窩也被咬傷。

事發之後，該名男童已經休學一年。男孩母親透露，家裡現在到處借錢給他治療，醫藥費已花20萬（人民幣，下同），一家人舉債也要治好他。

男孩母親向內媒報料稱，目前治療週期預計要花費10多萬元，一年來母親只收到狗主人5萬醫藥費。

據了解，內地近年來有許多惡犬傷人事件，也越來越多主人被追究民事和刑事責任。新華網指出，《刑法》規定「間接故意」，若狗主人涉嫌違規飼養多只大型烈性犬，並且在公共場所遛狗還不牽狗繩，那麼狗主人的主觀態度就是「間接故意」縱狗傷人，需負擔刑事責任。

另外《民法典》《治安管理處罰法》《動物防疫法》以及相關地方法規、規章等都對犬隻飼養人、管理人的義務作出了規定，比如，攜帶犬只離家外出時需束犬鏈、不能違規飼養烈性犬等，違法也會被追究相關責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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