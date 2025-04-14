沙塵南侵 廣東、香港空汙嚴重

大陸中東部地區十二日出現大風降溫和沙塵天氣，沙塵並在昨日大舉入侵廣西、廣東，甚至達到海南和香港，是今年以來影響大陸範圍最廣的一次沙塵天氣過程。受北方沙塵南下影響，廣東懸浮微粒（PM10）濃度明顯上升，廣州、佛山等地空氣品質已呈嚴重汙染。香港部分地區懸浮微粒濃度也上升數十倍。

央視指出，截至十三日十二時，廣州、佛山的氣象監測空氣品質已達嚴重汙染，深圳、東莞、中山、江門、惠州、清遠、韶關、肇慶等地也達重度汙染。

廣東廣播電視台報導，北風攜帶的沙塵已從北方吹進廣東，部分地區懸浮微粒濃度已超標。目前廣州的空氣品質已達嚴重汙染。廣州生態環境局表示，超標汙染物為PM10，預計十三日沙塵過程將持續影響廣州，建議兒童、老年人和病人盡量留在室內，避免體力消耗，一般人群避免戶外活動。

有廣州網友說道，「早上出去江邊散步，一張口說話，感覺全口都是沙子了，果斷回家」；「北方的沙子居然吹到的廣東？厲害了」；「以為只有大西北是這樣的」。

綜合香港明報等港媒，香港環保署的空氣品質健康指數顯示，香港十二日晚起多區可吸入懸浮微粒（PM10）濃度突然暴升，幅度約由十多倍到三、四十倍不等。香港部分監測站的空氣品質健康風險級別將達「嚴重」水準，沙塵氣流對香港的影響可能會持續一至兩天。呼籲市民盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留。

大陸中央氣象台指，廣東的沙塵其實不能叫「沙塵暴」，而是「浮塵天氣」，屬沙塵天氣中比較輕度的。沙塵天氣按嚴重程度分為浮塵、揚沙、沙塵暴、強沙塵暴等，區別在於能見度和是否伴隨有大風。