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杭州7歲男童一人在家 意外從27樓墜下…家長趕到哭暈在現場

香港01／ 撰文／許祺安
杭州臨平區一名男童墜樓引發社會關注。示意圖。圖/AI生成
杭州臨平區一名男童墜樓引發社會關注。示意圖。圖/AI生成

4月12日，杭州臨平區一名男童墜樓引發社會關注。4月13日，臨平區會宣傳部發布情形通報稱，4月12日中午12時40分左右，杭州臨平區東湖街道晶品閣小區，一名男孩墜樓。目擊商戶稱，急救人員當場宣布孩子已無生命體徵，墜樓原因尚不清楚。事發時下著小雨，但風特別大。

據了解，該男童未滿8歲，家住27樓，事發當時小孩一人在家中，為意外墜樓。事件在大陸引發熱議，有網友批評「家長應該負全責」，亦有網友認為「家長可能都沒有雙休，現在大環境不好，可能是忙著出去掙錢了。」

目擊商戶稱，事發中午12時40分左右，當時只聽見一聲響，隨後就有人大喊「有小孩掉下來了」，孩子的家長隨後趕來現場，但哭暈過去。

急救人員趕來後，宣布孩子已無生命體徵，約一個小時後，將孩子遺體運走。根據警方當時的調查，孩子住在27樓，才9歲，周圍的商家都不清楚孩子墜樓的原因。

陸媒報導指，事發後，120、派出所、社區等力量第一時間趕到現場，經現場勘查排除刑事案件。經初步了解，男孩墜樓後經搶救無效宣告死亡，目前孩子的後事家長已在處理中。

網友點評：「家長要負全責」、「別再問家長在哪裡了，估計家長沒有雙休」、「不用怪罪家長，這年頭很難啊，不上班全程在家帶孩子日子不好過，這年頭送禮都送不起，上了班來孩子沒人帶，即使給婆婆帶，矛盾太多，會被道德綁架太多。我孩子就是自己帶，二歲托兒所，週末放家裡，想起來各種心酸啊」、「這是八歲不是八個月，家長出門可以理解的」。

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文章授權轉載自《香港01》

墜樓 死亡

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